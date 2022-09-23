新婚妻用Google Map這項功能惹怒老公 不到1年就離婚還被判刑

趙女為了掌握老公行蹤，偷把老公手機Google地圖打開「位置資訊分享」到自己手機，因此惹怒老公，不僅被離婚還被判刑。（路透）

2022/09/23 14:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲趙姓女子為了掌握老公行蹤，偷偷把老公手機的Google地圖打開「位置資訊分享」到自己手機，結果老公發現後兩人大吵，結婚不到一年就鬧到離婚，高雄地院依妨害秘密罪判她徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，趙姓女子和老公於2021年1月結婚，婚後，趙女為了掌握老公行蹤，偷偷把老公手機的Google地圖打開「位置資訊分享」到自己手機，讓她能隨時掌握到老公人在哪裡，但老公卻渾然不知自己的手機定位已被妻子完全掌控。

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趙女還把這招掌握老公行蹤的密訣，偷偷告訴江姓友人，結果去年4月，江姓友人和趙女老公吃飯時，江發現趙女持續透過手機掌握老公的行蹤，於是向趙女老公借用手機，偷偷把定位功能關閉。

1個月後，江姓友人向趙女老公說這件事，老公氣炸，認為妻子不尊重他的隱私，兩人大吵後，結婚才8個月就吵到離婚，老公還到警局提告。高雄地院審理時，趙女辯稱，老公會家暴她，她想知道老公何時會出現在她身邊，提早做好準備避免被揍才會偷開定位。

但法官認為，趙女如果是為了避免被家暴，為何去年4月老公和江姓友人聚餐時，還曾打電話問老公是不是在某家餐廳內用餐，趙女抗辯之詞難以採信，因此依妨害秘密罪判她徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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