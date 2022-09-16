新加坡夫妻遊港都遭聯結車撞傷 肇事司機判賠1257萬

新加坡夫妻來高雄旅遊在前鎮區被聯結車撞傷，法官判司機要賠1257萬。（翻攝Google地圖）

2022/09/16 11:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新加坡籍許姓男子和妻子陳女來台自助旅遊，他們騎著電動自行車行經高市前鎮區新生路時，被黃姓聯結車司機撞傷，影響陳女的視力和中樞神經系統，可能餘生都要靠輪椅代步，法官認定她的勞動能力減損達62%，依新加坡當地基本工資7萬3千餘元計算，陳女到65歲退休前損失1178萬餘元，加上醫藥費及相關費用，判黃姓司機和貨運行要賠1257萬餘元。

判決指出，許姓男子帶著懷孕16週的妻子來高雄旅遊，2018年11月1日下午4點，他們騎車行經前鎮區新生路、新大路口時，與黃姓聯結車司機發生車禍，騎車的許男僅受輕傷，但坐在後座的陳女則當場昏迷，送醫急救後，因創傷性蜘蛛網膜下出血，導致視力和中樞神經系統受傷，得靠輸椅代步，但所幸腹中胎兒沒事。

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根據車禍鑑定報告指出，黃姓聯結車司機則因在路口右轉時未減速，也未禮讓直行車，導致許姓男子騎車撞上聯結車，因此認定許男無肇責，黃姓司機要負100%的車禍責任；刑事部分，黃被依業務過失傷害罪判徒刑2月，得易科罰金。

民事部分，陳女原本僅求償2百多萬，但她回新加坡工作4個月後，疑傷勢一直沒有好轉，導致她被迫中斷半工半讀的大學學業及工作，她認為車禍導致工作能力減損，跨海追加求償1600萬餘元。

高雄簡易庭審理時，由於正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球流行，陳女無法來台進行相關醫療鑑定，法官同意她到新加坡的醫院進行勞動能力減損鑑定，並將鑑定報告鑑定結果送我國駐新加坡台北代表處核閱無誤，認定陳女視力和中樞神經系統殘疾均源於外傷性腦損傷，永久性殘疾被評估為62％。

法官根據醫院報告認定陳女的勞動能力減損達62%，依新加坡當地基本工資7萬3千餘元計算，她到65歲退休前損失1178萬餘元，加上醫藥費及相關費用，判黃姓司機和貨運行要賠1257萬餘元，可上訴。

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