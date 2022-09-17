不爽前妻欠錢 狠男開奧迪撞倒她還倒車碾壓

呂姓男子不滿前妻林女欠錢沒還，把她打傷後，林女向法院聲請保護令，呂不滿竟開車撞她，被依殺人未遂罪判刑5年8月定讞。（資料照）

2022/09/17 11:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子不滿前妻林女欠錢沒還，把她打傷後，林女向法院聲請保護令，呂嗆聲「家暴令有辦法保護妳24小時嗎？」然後開著4百多萬的奧迪Q7在馬路上撞飛正要過馬路的林女和她的新丈夫楊男，林女倒地後，呂男倒車把林女再輾一次，然後下車對重傷的她咆哮、拍下慘狀，呂男被依殺人未遂罪判刑5年8月定讞；林、楊另提民事告訴，各求償401萬餘元及246萬餘元，高雄地院判楊男應賠151萬餘元及114萬餘元，可上訴。

判決指出，呂男和林女離婚後，呂不滿她對離婚協議的財產分配約定置之不理長達3年之久，他找林女談判時把她打傷，林女向法院聲請保護令，此舉讓呂男超不爽，傳訊息嗆聲家暴令有辦法保護你24小時嗎？」甚至傳送1張躺在病床、插有鼻胃管陌生男子的照片，並在下方註記：「人不犯我，我不犯人，人若犯我，雖遠必誅」。

請繼續往下閱讀...

2020年12月13日傍晚6點多，呂男在南屏路與明華路口見到林女和新丈夫楊男正步行過馬路時，呂竟直接開著4百多萬的奧迪Q7把林、楊撞飛，林女倒地後，呂男倒車把林女再輾一次，然後下車拿手機拍下她哀嚎的慘狀；路人見狀趕緊報案，警方到場後，將全身多處骨折的林女送醫，楊男雖未受到二次撞擊，但仍因頭部受傷昏迷，所幸兩人送醫搶救後挽回一命。

呂男被警方依殺人未遂罪送辦，法院審理時，呂男坦承犯行，但辯稱他是為了攔下林女討論債務問題，才衝撞她，沒有殺人故意，加上當時車底盤過熱，他怕燙傷車底下的林女，才會移動車子；但法官不採信他的說詞，二審判處有期徒刑5年8月定讞。

林、楊另提民事告訴，各求償401萬餘元及246萬餘元，法官認為，呂男從事土地開發工作，年收入數百萬元，依雙方財力和受侵害程度，判他應賠林女151萬餘元、楊男114萬餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法