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    開名車大鬧南二監主嫌 原是交友詐騙集團首腦

    蔡男揪眾開名車到南二監替林姓假釋犯接風，卻高調滋事。（讀者提供）

    蔡男揪眾開名車到南二監替林姓假釋犯接風，卻高調滋事。（讀者提供）

    2022/09/22 12:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕台南第二監獄20日發生一起聚眾滋事案，一名林姓假釋犯出獄，蔡姓前獄友揪數十人、開名車到現場接風，卻發生嗆警察與獄方人員事件，引起檢方震怒，21日把鬧事人員全部拘提到案，而主嫌蔡男的身分也曝光，原來他曾出資組電信機房，假交友、真詐騙，被判刑2年10月，6月才出獄。

    判決指出，蔡男與譚男謀議在台灣共組電信機房，計畫以交友結婚及投資名義詐騙中國女子，並約定由蔡男提供設立及後續運作所需設備及支出的資金，譚男則負責管理該機房、負責成員在機房內的食宿、水電等日常生活開銷、指導新進人員詐騙手法、提供教戰守則。

    謀議既定，譚男即依蔡男指示，先於2016年8月間在台南承租一房屋當基地，並依計畫在該處架設網路電話系統，設立詐騙機房，待機房設備建置完成後，蔡、譚二人分別陸續召募成員，並共同加入中國的APP通訊群組，以隨時報告詐騙進度。

    成員連上「世紀佳緣」、「百合網」等交友網站結識中國女子，使用中國通訊軟體或微信通訊軟體與之聯繫，以經常噓寒問暖方式取得信任，進而成為網路上的男女朋友後，再佯稱其所任職的移民公司有投資案，央請被害人協助擔任人頭戶名義加入投資專案，並要求被害人開立銀行帳戶、匯款，供作財力證明。

    中國女子不疑有他，依照指示連結至該轉帳機房所虛偽架設的網站，並於該網頁上點選「加入會員」下載、安裝電腦程式，並由轉帳機房經由電腦程式登入被害人電腦，將被害人所開立的銀行帳戶內款項轉至人頭帳戶。

    蔡男等人沒想到一舉一動均被監控，2016年10月24日，檢警前往搜索，一舉破獲該詐騙集團。蔡男自稱父母雙亡，但法官發現他2014年才因恐嚇取財判刑9月確定，沒多久又再犯案，屬於累犯，決定加重徒刑至2年10月。

    今年6月蔡男刑滿出獄，20日揪眾開名車到南二監替林姓假釋犯接風，沒想到竟當警面滋事、爆粗口，檢方得知後震怒，21日把涉案人等全部拘提到案，若最後真的成罪，蔡男恐再度面臨累犯加重刑期的下場。

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