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    首頁　>　社會

    高雄監獄集體性霸凌 同牢房獄友「6玩1」判刑定讞

    高雄監獄4年前發生集體性霸凌案件，6名同房獄友「6玩1」猥褻1名囚友，6名施暴的受刑人各被判刑4年5月至7年定讞。（資料照）

    高雄監獄4年前發生集體性霸凌案件，6名同房獄友「6玩1」猥褻1名囚友，6名施暴的受刑人各被判刑4年5月至7年定讞。（資料照）

    2022/06/14 11:26

    〔記者張文川／台北報導〕高雄監獄4年前爆發受刑人集體性霸凌案，6名同房男受刑人聯手猥褻1名20餘歲獄友，被害人因長相、個性陰柔，遭顏姓房長等6名室友性霸凌長達2個月，法院一二審皆依「利用權勢猥褻」罪，將主嫌顏男重判7年徒刑，5名共犯各處4年5月至5年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

    判決指出，高雄監獄顏姓受刑人擔任某牢房的房長，負責協調舍房內受刑人的生活秩序，並代表受刑人與監所主管溝通，曾、許、張、李、宋以及被害人皆為其同房牢友，被害人僅因外表、聲音及個性比一般人較為溫柔，被獄友取「妹仔」、「三八」等女性特質綽號，長期欺侮霸凌。

    2018年5月21日傍晚，被害人和其他室友一樣，如常打著赤膊、僅著內褲坐在牢房地上讀書，躺臥在他旁邊休息的顏男認為他好欺負，以左手控制被害人的左手，再以右手撫摸其「GG」，被害人激烈反抗，曾男等受刑人見狀不僅未制止，反倒加入戰局幫忙顏男，聯手猥褻、玩弄被害人生殖器和奶頭長達1分半鐘。

    小華遭集體猥褻侮辱後，礙於房長顏男有相當權勢，害怕若揭發後可能會被修理得更慘，只能隱忍；不料卻助長顏男等人的欺人氣燄，此後2個月，眾人動輒對他性霸凌，甚至故意「路過」用腳踩他生殖器，使他痛苦不堪長達2個月，以致身心出現異常狀況，監所管理員查覺他的異樣，調閱監視器畫面發現內情。

    顏男等人辯稱只是在玩遊戲，無意羞辱被害人，也不是為了滿足自己性慾。一審高雄地院、二審高雄高分院合議庭，於勘驗監視光碟內容和相關證據後，一致認定眾人辯詞不足採信，判6人都有罪，將帶頭的顏男重判7年徒刑，5名共犯分別量處4年5月至5年6月刑期。最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

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