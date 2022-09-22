監所外接風 燃炮不聽勸 挑釁辱警 組織犯罪嚴辦

帶頭在南二監門口為林姓受刑人接風的蔡嫌（前中），在同行滋事份子陸續被逮捕後，昨下午4點多到麻豆分局投案。（記者楊金城攝）

2022/09/22 05:30

〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕台南第二監獄林姓受刑人，本月廿日獲准假釋出獄，早三個月出獄的卅二歲同窗獄友蔡旻諺，帶領大都穿著黑衣的廿餘名年輕人，在監獄門口擺放大量鞭炮、煙火，打算高調接風、燃炮慶賀，獄方及警方前來勸離，接風者不僅不理會，還鼓噪嗆聲、對警罵髒話，行徑囂張地公然挑釁公權力；檢警祭出組織犯罪條例、妨害公務等罪嚴辦帶頭者和滋事者，迄昨已逮捕十七人送辦。

錄影po上網 囂張挑戰公權力

檢警強調，絕不容許不法人士在警方執法時，以各種方式挑戰警方執行公權力的行為，如有違法行為絕對嚴查嚴辦，以維護民眾對於警方執法及司法的信任。

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蔡男等人前天下午在南二監門口，鬧哄哄地準備接風時，監獄管理員勸阻無效，向麻豆警分局六甲分駐所報案，四名員警到場，要求勿放鞭炮，現場廿多人群起鼓噪，向警方及管理員大聲叫罵推擠，員警在安全考量下未動手，蔡等人稍後收起鞭炮接人，三度長按喇叭才飆車離開，事後將錄影畫面po上網，耀武揚威。

帶頭及滋事者 已逮17人送辦

南二監副典獄長黃坤芳說，監所外接風正常，但蔡男等人欲在一七四線道路旁放鞭炮和煙火，獄方擔憂機關和路過民眾安全才會勸阻。

事後台南地檢署檢察長葉淑文聯繫台南市警局長方仰寧，指示查明究辦帶頭及滋事者。蔡男眼見同夥一個個落網，昨天下午投案，狂妄囂張氣燄全沒了；林男也被通知出面說明，釐清有無涉入滋擾事件。

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