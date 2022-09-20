大叔不勝酒力月台自摔濺血 滿臉血搭捷運民眾嚇呆

劉男滿臉血搭捷運，嚇呆其他旅客。（警方提供）

2022/09/20 17:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子上週六飲酒後準備搭捷運，因不勝酒力在月台候車時不慎自摔濺血，但面對捷警關心卻堅不就醫上車，滿臉是血的驚悚畫面嚇呆其他旅客及民眾，一路陪同的捷警唯恐再衍生意外苦勸，劉男終於同意由救護車送往醫院，所幸經診治後無大礙返家，虛驚一場。

台中市捷運警察隊第一分隊分隊長李銘卿、警員盧敬勛，當天傍晚5點多在捷運市政府站執行守望勤務時，經旅客報案有男子在月台候車區受傷濺血，立即趕往協處，果見40多歲劉男全身散發濃厚酒味，了解原委後，得知劉男因飲酒後不勝酒力，在月台候車時不慎自摔頭部撞擊地板，致臉部額頭及鼻子多處受傷流血，引發周圍旅客驚慌。

請繼續往下閱讀...

警方隨即在旁關懷並通報消防局救護車前來救護，惟劉男一再表示不願就醫，並搭乘捷運列車自行返家，員警擔心劉男傷勢及酒醉情形恐發生危害，遂一路陪同劉男搭乘捷運至水安宮站後，由醫護人員到場初步為劉男擦藥包紮，並請其至醫院診療。

惟劉男仍堅拒前往又不願意通知家屬，最後經警方與站務人員一再持續耐心安撫及關心溝通下，終願配合救護人員前往醫院，所幸劉男經診療後傷勢無大礙始返家休息。

捷警隊長楊有騰表示，民眾酒後欲搭乘大眾捷運時，宜先謹慎評估自身體力及精神狀況，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差情形，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾，建議飲酒後可由親友陪同搭乘，另若見他人酒醉需協助，可即時向捷運警察、站務人員、保全反映，在車廂中可按壓緊急對講機求助，保障旅客安心乘車。

酒後劉男在捷運月台自摔濺血。（警方提供）

經不斷勸說劉男才願配合救護人員前往醫院。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法