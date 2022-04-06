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    女赴屈臣氏購物摔成骨折 求償198萬吞敗

    張女赴屈臣氏南西二店購物，下樓時摔倒骨折，提告求償192萬，北院根據監視器畫面認為，樓梯空間並未不足，且是她「踏空」導致摔跤，判她敗訴。（資料照）

    張女赴屈臣氏南西二店購物，下樓時摔倒骨折，提告求償192萬，北院根據監視器畫面認為，樓梯空間並未不足，且是她「踏空」導致摔跤，判她敗訴。（資料照）

    2022/04/06 15:20

    〔記者溫于德／台北報導〕張女3年前到屈臣氏南西二店購物，從2樓下樓梯時摔倒導致骨折等傷勢，她事後指控南西二店的樓梯擺放許多商品，害她無法扶扶手導致重心不穩，提告求償198萬元，台北地院根據監視器畫面認為，樓梯空間並未不足，且是她「踏空」導致摔跤，判她敗訴；可上訴。

    張女主張，2019年5月18日中午，她赴屈臣氏南西二店採購日常生活用品，從2樓下樓梯時，因店家樓梯牆側放置許多促銷商品及告示牌，只保留中間走道給顧客行走，階梯也未設防滑設備，害她移動時突然滑倒，造成腋骨閉鎖性骨折、挫傷瘀腫、韌帶發炎，傷勢嚴重到須至中醫診所長期治療調養。

    張女認為，屈臣氏南西二店在樓梯堆放物品，增加消費者走樓梯時的危險，也導致消費者容易邊走邊看而無法專注上下樓梯，尤其是擺放商品縮減階梯通道，更容易增加跌倒風險，提告索賠醫藥費、工作損失、精神慰撫金等，共198萬餘元。

    屈臣氏解釋，屈臣氏南西二店的樓梯寬度、深度與高度，均符合建築規則建築設計施工編規定，即便擺放商品須扣除寬度，也比建築法規多出10幾公分，足以讓消費者順暢通行，另樓梯也有使用高防滑係數的止滑磚。

    屈臣氏強調，根據監視器畫面，張女下樓時未受到商品阻礙，能順暢通行，因此她會跌倒無關樓梯商品。

    北院指出，屈臣氏南西二店的樓梯符合建築技術規定，另經勘驗監視器畫面，張女下樓與其他消費者擦身而過時，都能保持正身朝前行走，因此，難以認定她會跌倒與樓梯置放商品、空間不足具因果關係。

    北院也指，張女受傷當日與他人在臉書的對話，她說：「下樓梯踏空」，加上樓梯設有止滑條，認為她自承「踏空」導致摔跤，判她敗訴。

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