為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    上山採藥受傷無法辨識返家路 警消聯合搜救失聯男

    搜救人員入山搜尋失聯的何姓男子。（記者陳賢義翻攝）

    搜救人員入山搜尋失聯的何姓男子。（記者陳賢義翻攝）

    2022/09/20 11:01

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局昨晚獲報，1名男子15日獨自前往延平鄉永康山區採藥，預計2至3天後返家，昨電知家人因受傷且無法辨識回家路，家屬心急如焚報案求援，消防局今動員會同台東林管處及警方入山搜尋，目前仍覓無人蹤。

    消防局表示，昨夜119獲報，報案人指稱1名何姓男子15日獨自前往延平鄉永康山區採藥，預計在山上待2至3天時間下山，昨天接到失聯者電話說在山上受傷，無法辨識方向下山回家，家屬無法聯繫上心急如焚，該局獲報後立即召開搜救會議，派遣山域專責隊結合林管處、警察局人員共7人於今日上午7時入山搜索，針對可能區域大範圍搜救，不錯過任何可疑跡證，期待能盡快找到失聯人員。

    消防局表示，此山域事故經研判是民眾獨自上山採藥失聯案件，家屬無法得知失聯者確實求救位置，僅靠友人表示可能位置，由於山區廣闊從入山口到達可能事故地點須3至7小時左右，搜救困難度相當高，除派遣山域專責人員4人攜帶裝備外，並結合警察山青及林務局人員入山全面展開搜救任務。

    另也呼籲民眾上山工作，獨自行動可能發生生命危險，除應合法入山申請外，應告知家人或友人工作地點聯絡方式，以維護自身安全。

    搜救人員上網查看永康山區地形地勢。（記者陳賢義翻攝）

    搜救人員上網查看永康山區地形地勢。（記者陳賢義翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    有如神助！72歲阿嬤失蹤5天靠喝髒水撐下來
    2022/09/14 14:05

    有如神助！72歲阿嬤失蹤5天靠喝髒水撐下來
    租天鵝船遊潭人不見 花蓮鯉魚潭7旬男失蹤警消搜救中
    2022/09/09 12:38

    租天鵝船遊潭人不見 花蓮鯉魚潭7旬男失蹤警消搜救中

    期交所積極展現ESG永續發展內化成果
    墾丁後壁湖海域傳2人浮潛溺水 昏迷無生命跡象急送醫
    2022/09/06 17:21

    墾丁後壁湖海域傳2人浮潛溺水 昏迷無生命跡象急送醫
    吳姓老翁上山採葯失蹤 消防局派員上山協尋
    2016/06/02 18:23

    吳姓老翁上山採葯失蹤 消防局派員上山協尋

    科工首排稀有綠景 遠雄精心打造豪宅
    男子採藥失蹤 警消上山搜救
    2014/12/22 20:42

    男子採藥失蹤 警消上山搜救
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播