上山採藥受傷無法辨識返家路 警消聯合搜救失聯男

搜救人員入山搜尋失聯的何姓男子。（記者陳賢義翻攝）

2022/09/20 11:01

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局昨晚獲報，1名男子15日獨自前往延平鄉永康山區採藥，預計2至3天後返家，昨電知家人因受傷且無法辨識回家路，家屬心急如焚報案求援，消防局今動員會同台東林管處及警方入山搜尋，目前仍覓無人蹤。

消防局表示，昨夜119獲報，報案人指稱1名何姓男子15日獨自前往延平鄉永康山區採藥，預計在山上待2至3天時間下山，昨天接到失聯者電話說在山上受傷，無法辨識方向下山回家，家屬無法聯繫上心急如焚，該局獲報後立即召開搜救會議，派遣山域專責隊結合林管處、警察局人員共7人於今日上午7時入山搜索，針對可能區域大範圍搜救，不錯過任何可疑跡證，期待能盡快找到失聯人員。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，此山域事故經研判是民眾獨自上山採藥失聯案件，家屬無法得知失聯者確實求救位置，僅靠友人表示可能位置，由於山區廣闊從入山口到達可能事故地點須3至7小時左右，搜救困難度相當高，除派遣山域專責人員4人攜帶裝備外，並結合警察山青及林務局人員入山全面展開搜救任務。

另也呼籲民眾上山工作，獨自行動可能發生生命危險，除應合法入山申請外，應告知家人或友人工作地點聯絡方式，以維護自身安全。

搜救人員上網查看永康山區地形地勢。（記者陳賢義翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法