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停紅燈衰被大貨車撞 驚悚影像曝光

麟洛交流道3日發生驚悚車禍。（消防局提供）

麟洛交流道3日發生驚悚車禍。（消防局提供）

2024/06/04 10:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉3日發生1起驚悚車禍，3輛停在麟洛交流道北上匝道入口前方停等號誌燈的轎車及小貨車，突遭後方1輛大卡車直接撞上，由於事發突然且大貨車完全沒有煞車意圖，直接撞上前面3輛汽車，受創最重的小貨車行車紀錄圖影象曝光，只見駕駛原停等紅燈，卻被突如其來的巨力撞擊，再撞上前方2車輛，畫面十分驚悚。

內埔警方指出，國道3號北上交流道口3日的該起車禍，獲報到場後初步調查，發現陳姓男子所駕駛的大貨車為肇事主因，據後方行車紀錄器資訊，當時陳男駕駛的大貨車直接追撞前方正在停等紅燈的小貨車、轎車所致。

警方指出，小貨車、轎車的駕駛邱姓男子、張姓男子及柯姓女子皆受不等的輕重傷，其中小貨車的駕駛還因為車體扭曲變形，消防局還出動重機具破壞車體，才將駕駛救出，並由屏東分隊救護車送往屏東醫院救治。

據目擊者指出，當時並未發現大貨車的煞車燈有亮起，就直接撞上停等的多輛小客車，景象相當可怕。 而從被撞擊小貨車前、後行車紀錄圖來看，該輛貨車在接近前方車陣時，完全未有煞車跡象就逕自撞上，畫面是相當恐怖，所幸3人雖受輕重傷，但皆無生命危險。

麟洛交流道3日發生驚悚車禍。（警方提供）

麟洛交流道3日發生驚悚車禍。（警方提供）

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