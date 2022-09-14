有如神助！72歲阿嬤失蹤5天靠喝髒水撐下來

陳姓老婦跌坐在小水道中起不來，靠喝髒水撐下來。（警方提供）

2022/09/14 14:05

〔記者楊金城／台南報導〕如有神助，奇蹟，台南新營1名72歲陳姓失智老婦9日騎機車出門後，失蹤至今5天，學甲警分局鎖定機車最後出現地點學甲三慶里，協請社區巡守隊、出動空拍機擴大搜尋，又向新芳當地「庄主」宮廟祈求，昨天（13日）在急水溪河床發現身體虛弱的老嫗，靠喝髒水撐下來，平安歸來。

學甲分局9日晚上9點多接獲通報協尋這位陳姓失智長者，經以車辨系統比對，陳婦在當天上午10點多騎機車行經學甲三慶里新芳與紅茄路口，離家約17公里，後來就不見下落。

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學甲分局立即指派專案勤務與線上巡邏警前往查尋，惟無所獲；因三慶里涵蓋3個庄落，地處偏僻、範圍廣大，頂洲派出所所長廖聰順和員警又積極調閱多處民宅監視器追蹤過濾陳婦行跡，協請頂洲社區守望相助隊員，更延請「大雄空拍團隊」相助加入協尋行列。

警民合作經過幾日的分區找尋，昨天鎖定陳婦可能範圍與方向，出勤前，再至三慶里新芳「庄主」廟「紅蝦港中太宮」，祈求平安順利、圓滿達成找人任務。

祝禱後，幸得上天庇佑，出勤不到20分鐘，立即傳來佳音，巡佐王福得在紅蝦港急水溪河床發現陳婦跌坐在積水的小水道起不來，萬幸的是身上無外傷、虛弱但精神還不錯，趕緊通報學甲消防隊將人送醫。

陳婦的女兒說，媽媽是靠地上的積水解渴支撐下去，感謝警民救了一命。當接到警方尋獲的通知電話，直呼員警太神了。

王福得說，「冥冥之中有如神相助，指引我方向前進，最先看到一頂安全帽，經比對相片疑為失蹤人口所配戴，又看到拖鞋，在附近草叢堆搜尋就看到人頭BINGO了！」。

學甲警分局長蔡宗昌肯定搜救任務最終圓滿達成，協助陳婦與家屬團圓，與民同在的為民服務工作，最能體現警察工作的價值，提升警察形象。

學甲頂洲派出所所長廖聰順（左2）和員警、巡守隊如願找到失蹤陳姓老婦。（警方提供）

失蹤5天的陳姓老婦獲救。（警方提供）

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