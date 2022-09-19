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    首頁　>　社會

    違反管理規約「滿點」卻拒搬 法院判社宅住戶騰空還屋

    桃園市社會住宅開放申租至今，總計有4戶因違反契約規定被要求搬離，其中多數是未繳租金，圖為八德一號社宅。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市社會住宅開放申租至今，總計有4戶因違反契約規定被要求搬離，其中多數是未繳租金，圖為八德一號社宅。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/19 21:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某社會住宅林姓住戶與同住家人，因違反「住戶管理規約」且屢勸不聽，包括在公共區域抽菸等等，被記違規點數達195點，遠逾規定的60點卻拒絕搬遷，住戶主張迫遷有違「照顧弱勢、居住正義」等理由，桃園地院法官認為，林男家人違規事實明確，其他弱勢住戶生活品質及居住權利也須被保障，不採信林男辯詞，判決他須將房屋騰空交還並給付違約金。

    依據桃園市社會住宅服務中心統計，桃市社宅開放申租至今，包含本案共有4戶因違反契約規定被要求搬離，大多是因租金逾期未繳，罕有違反生活公約滿點情形，社宅服務中心表示，考量情理法會以勸導為主，因該住戶違規情形未見改善，才以強制方式要求搬遷。

    林男與2個兒子於2020年10月承租社宅同住，租期3年、每月租金7200元，入住沒多久就屢屢違規，桃市府住宅發展處主張，2021年3月曾發函提醒已達「滿點」、得終止租約，但林男及家人仍置之不理，直到違規點數達到195點，才寄發存證信函要求林男於同年7月搬遷未果，且林男於今年5月後就未支付租金，因此提告要求遷讓房屋並給付違約金及租金。

    林男主張，住宅處未在管理單位拍照蒐證後，先通知他及家人限期改善，僅由管理人員逕行開單、提報記點，與約定的記點流程不符，且他年事已高、為低收入戶，2個兒子偕是身障者，要求他們搬離有違身心障礙者權利公約保護身障目的，及社宅照顧弱勢、實現居住正義方針，且違規主要是其中1個兒子，他因疾病無法自制，不應予以記點，住宅處提出的違約金亦太高。

    法官認為，從住宅處提出的事證，均有依流程通知林男及家人限期改善，而社宅住戶管理規約只要承租人及同住家人有違規事實即可記點，不須考量行為人有無責任能力，林男辯詞尚非可採，且社宅其他弱勢住戶的生活品質及居住權利也須被保障，而違約金以租金1倍計算確實過高，應以租金減半才適當，判決林男須搬遷並給付9個多月違約金共3萬4080元，另須支付今年5月至遷讓房屋為止的租金加違約金每月1萬800元，可上訴。

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