為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    回收業者欠稅卻脫產被抓包 管收一夜急繳款獲釋

    從事資源回收的楊姓男子（圖左）逃漏稅還脫產，被管收一晚後便由家人出面繳交100萬元，餘款辦理分期後獲釋。（新北分署提供）

    從事資源回收的楊姓男子（圖左）逃漏稅還脫產，被管收一晚後便由家人出面繳交100萬元，餘款辦理分期後獲釋。（新北分署提供）

    2022/09/19 17:14

    〔記者王定傳／新北報導〕從事資源回收的楊姓男子，獲利甚豐，卻欠稅上百萬元不繳，行政執行署新北分署發現他有脫產情形，上週向新北地院聲請管收3個月獲准，楊男在管收所只待一夜，隔日便由家人先繳現金100萬元，餘款辦理分期繳納後獲釋。

    新北分署指出，66歲楊男於2004年1月至2005年12月間獨資經營企業社，從事資源回收，獲利甚豐，卻逃漏營業稅及罰鍰合計220萬餘元，案件在2008年間移送執行，新北分署經執行楊男銀行存款等財產，以及楊男加自行繳納金額，共徵起約45萬元，尚欠175萬餘元。

    行政執行官調查發現，楊男是刻意逃漏營業稅，為規避日後強制執行，先於2005年間將名下坐落於新北市蘆洲區房地及雲林縣土地8筆贈與給他的配偶，贈與時價值約594萬餘元。

    2008年間，他還分次將其名下壽險保單的要保人變更為其配偶或子女，所讓與的保單價值準備金合計283萬餘元；另從2009年至2014年間陸續簽發支票代其配偶、子女償還保單質押借款及繳納續期保費，合計超過2千萬元；不僅如此，2012年至2014年間，他還自帳戶提領現金377萬餘元，流向不明。

    上週四，行政執行官通知楊男到場繳稅及罰鍰，並報告其財產狀況，楊男聲稱已無財產，亦無能力繳納欠稅及罰鍰，對於其處分財產的情節及相關資金流向則避重就輕，推稱是配偶交代及支付貨款。

    行政執行官認為他「顯有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿或處分應供執行財產」情事，當日聲請管收獲准，楊男只待一晚，隔天便由家人先行繳交現金100萬元，餘款辦理分期繳納後獲釋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女拒酒測挨罰17萬又拒繳 房屋遭查封嚇得趕快付清
    2022/09/14 16:57

    女拒酒測挨罰17萬又拒繳 房屋遭查封嚇得趕快付清
    抗稅遭管收 他秒籌300萬換得與新婚妻共度中秋
    2022/09/08 13:40

    抗稅遭管收 他秒籌300萬換得與新婚妻共度中秋

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    毒駕孕婦欠繳罰鍰遭士林分署扣押存款 她連忙用BMW做擔保
    2022/09/01 16:43

    毒駕孕婦欠繳罰鍰遭士林分署扣押存款 她連忙用BMW做擔保
    行政執行署6分署署長交接 蔡清祥期許：辦案秉持「公義與關懷」
    2022/08/31 12:32

    行政執行署6分署署長交接 蔡清祥期許：辦案秉持「公義與關懷」

    科工首排稀有綠景 遠雄精心打造豪宅
    男違反居檢規定又沒繳罰緩就離境 士林分署跨海追回20萬
    2022/08/22 14:57

    男違反居檢規定又沒繳罰緩就離境 士林分署跨海追回20萬

    科技公司有欠稅607萬卻拒繳 女董座遭管收
    2022/08/17 13:23

    科技公司有欠稅607萬卻拒繳 女董座遭管收
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播