回收業者欠稅卻脫產被抓包 管收一夜急繳款獲釋

從事資源回收的楊姓男子（圖左）逃漏稅還脫產，被管收一晚後便由家人出面繳交100萬元，餘款辦理分期後獲釋。（新北分署提供）

2022/09/19 17:14

〔記者王定傳／新北報導〕從事資源回收的楊姓男子，獲利甚豐，卻欠稅上百萬元不繳，行政執行署新北分署發現他有脫產情形，上週向新北地院聲請管收3個月獲准，楊男在管收所只待一夜，隔日便由家人先繳現金100萬元，餘款辦理分期繳納後獲釋。

新北分署指出，66歲楊男於2004年1月至2005年12月間獨資經營企業社，從事資源回收，獲利甚豐，卻逃漏營業稅及罰鍰合計220萬餘元，案件在2008年間移送執行，新北分署經執行楊男銀行存款等財產，以及楊男加自行繳納金額，共徵起約45萬元，尚欠175萬餘元。

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行政執行官調查發現，楊男是刻意逃漏營業稅，為規避日後強制執行，先於2005年間將名下坐落於新北市蘆洲區房地及雲林縣土地8筆贈與給他的配偶，贈與時價值約594萬餘元。

2008年間，他還分次將其名下壽險保單的要保人變更為其配偶或子女，所讓與的保單價值準備金合計283萬餘元；另從2009年至2014年間陸續簽發支票代其配偶、子女償還保單質押借款及繳納續期保費，合計超過2千萬元；不僅如此，2012年至2014年間，他還自帳戶提領現金377萬餘元，流向不明。

上週四，行政執行官通知楊男到場繳稅及罰鍰，並報告其財產狀況，楊男聲稱已無財產，亦無能力繳納欠稅及罰鍰，對於其處分財產的情節及相關資金流向則避重就輕，推稱是配偶交代及支付貨款。

行政執行官認為他「顯有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿或處分應供執行財產」情事，當日聲請管收獲准，楊男只待一晚，隔天便由家人先行繳交現金100萬元，餘款辦理分期繳納後獲釋。

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