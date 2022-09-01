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    毒駕孕婦欠繳罰鍰遭士林分署扣押存款 她連忙用BMW做擔保

    李姓孕婦前往士林分署辦理分期。（士林分署提供）

    李姓孕婦前往士林分署辦理分期。（士林分署提供）

    2022/09/01 16:43

    〔記者溫于德／台北報導〕李姓孕婦前年毒駕又因數次違規共挨罰13萬多元，她卻只繳1萬多元，被移送行政執行署士林分署執行；分署立刻使出「殺手鐧」，扣押她的存款，導致她無法提領生活費，她才緊急到分署辦理分期，並以名車BMW做擔保。

    26歲李女是於前年7月駕車行經台北市士林區百齡橋時遭警方臨檢，當場被查獲毒駕，由台北市政府交通裁決所裁罰12萬元，並吊扣駕照2年。但李女未記取教訓，又因3度違停、1次未依規定變換車道、1次違規右轉、1次在高速公路上未依規定變換車道、2次闖紅燈，再收下共2萬8700元的罰單。

    李女後來就毒駕部分向交裁所辦理分期，卻只繳納1萬4300元便拒理，因此遭交裁所移送士林分署執行。

    士林分署上月23日火速扣押李女名下存款，合計20萬元，導致她無法提領生活費，她趕緊開著BMW到分署辦理分期，並用存款先抵繳毒駕罰鍰7萬2732元，剩餘欠款6萬多元則分6期繳納。

    李女也向士林分署表示，自己從事寵物零食製造並販售，丈夫因沒有工作在家待業中，她身為家中唯一經經濟支柱，肚子裡還有明年要出生的小孩，必須自己支付產檢費用、車貸、房租及生活費用。

    李女表示，自己願意提供BMW做擔保，但請士林分署考量她因販售寵物零食，以及懷孕行動不便需要時常用車，要求分署查封BMW後仍交由她保管，獲分署同意。

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    李女以BMW做為擔保。（士林分署提供）

    李女以BMW做為擔保。（士林分署提供）

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