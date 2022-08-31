行政執行署6分署署長交接 蔡清祥期許：辦案秉持「公義與關懷」

行政執行署各分署署長聯合交接典禮結束後，法務部長蔡清祥（前排右六）與出席者合照。（記者溫于德攝）

2022/08/31 12:32

〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署今天上午舉行各分署署長聯合交接典禮，6名分署長分別上任。部長蔡清祥致詞時期許各分署長不應只重視數字上的成績，也應公正執法，凸顯督促民眾遵守法律的教育意義，以發揮「法遵」功能。

蔡清祥同時不忘提醒分署長應關懷協助弱勢義務人、提升執行成效讓人民有感、做好風險控管及危機處理，並期勉執行同仁辦案時秉持「公義與關懷」的核心精神，實現公義價值。

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行政執行署署長林慶宗致詞時對即將卸任的士林分署長莊俊仁、戴東麗及謝道明等3人，在任職期間領導分署同仁積極貫徹任務，推動各項業務及創新措施的作為，深表肯定。

本次新任或調任署長6位分別為：李蕙如接任桃園分署長、周懷廉接任士林分署長、郭景銘接任彰化分署長、柯怡伶接任嘉義分署長、吳廣莉宜蘭分署長、丁俊成接任新竹分署長。

司法官學院29期結業的李蕙如，曾任新竹分署署長。32期的周懷廉，曾任新北地檢署襄閱主任檢察官，2019年升任高檢署「三專生」才滿一年，率先申請回任一審辦案，獲得不少掌聲；36期的郭景銘申請回任的情況與周相同，同樣贏得肯定。

36期的柯怡伶，曾任台南地檢署襄閱主任。37期的吳廣莉，曾任基隆、士林地檢署主任檢察官。38期的丁俊成，曾任曾任法務部資訊處副處長。

新任宜蘭分署長吳廣莉（右）。（記者溫于德攝）

新任桃園分署長李蕙如（右）。（記者溫于德攝）

新任嘉義分署長柯怡伶（右）。（記者溫于德攝）

新任士林分署長周懷廉（右）。（記者溫于德攝）

行政執行署署長林慶宗致詞。（記者溫于德攝）

法務部長蔡清祥致詞。（記者溫于德攝）

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