女拒酒測挨罰17萬又拒繳 房屋遭查封嚇得趕快付清

積欠17萬多元稅罰款的黃姓女子，委請友人（右下方）到行政執行署台南分署繳清欠款。（行政執行署台南分署提供）

2022/09/14 16:57

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓女子於2019年11月在台南市永康區永大路被員警攔檢時拒絕接受酒測，遭南市交通局依道交條例裁罰18萬元，黃女接到罰單曾分期繳1萬元，其他17萬元未繳；另她也欠今年度房屋稅4383元，合計17萬4383元。案子移送行政執行署台南分署，查封她名下大樓住宅，她嚇得委請友人繳清罰款。

據了解，黃女因拖欠罰、稅款案，被南市府交通局、財政稅務局新化分局分別移送行政執行署台南分署強制執行。

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行政執行台南分署表示，今年5月間接獲移送案件後，隨即清查黃女名下財產，發現她名下有台南市永康區大樓住宅1戶，立即函請地政事務所辦理查封登記，黃女在接獲查封登記函後，到場先行繳納7萬元罰款，其餘金額採取分期繳納，接著繳納2萬元後，之後於9月12日到場將最後剩餘款項8萬4383元1次繳清。

台南分署呼籲用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，勿心存僥倖、挑戰公權力。同時提醒民眾若有經濟困難而無法1次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署一定會強力執行。

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