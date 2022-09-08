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    抗稅遭管收 他秒籌300萬換得與新婚妻共度中秋

    陳男抗稅遭管收，即將在看守所度過中秋節，嚇得秒籌300萬換得與新婚妻共度中秋。（彰化分署提供）

    陳男抗稅遭管收，即將在看守所度過中秋節，嚇得秒籌300萬換得與新婚妻共度中秋。（彰化分署提供）

    2022/09/08 13:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕陳姓男子因未辦理稅籍登記擅自營業，於網路大量銷售遊戲點數，經移送機關財政部中區國稅局大屯稽徵所核課營業稅及罰鍰共計2千多萬元，移送行政執行署彰化分署執行，陳男卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，承辦行政執行官遂向彰化地方法院聲請管收，即將在看守所度中秋節，陳男嚇得當場扣友人帶來現金300萬元繳納，彰化分署考量秋節將近及其有繳款誠意，其餘欠款同意辦理分期，陳男得以回家與嬌妻過中秋節。

    彰化分署指出，他們查知設籍於南投縣的陳姓男子於知悉欠稅後，為規避查封，將其名下不動產移轉登記於當時的配偶及第三人，且名下帳戶有大額現金提領，抗稅心態明顯；另有能力每月以信用卡從事高額消費，並繳納高額壽險保費，陳男全年度的保費及卡費繳納金額合計即高達300萬元，卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，不願提高還款金額，業已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由。

    承辦行政執行官向彰化地方法院聲請管收，陳男表示要委任律師，惟律師到庭後，彰化地院仍於當天下午裁定准予管收，即將在看守所度過中秋節，陳男嚇得姿態放軟，表示新婚妻子有孕在身且健康狀況不佳，其願意盡最大努力籌錢繳納，以求不進看守所過夜，於當晚6點半由其友人帶著300萬元現金前來繳納。彰化分署考量秋節將近及其有繳款誠意，其餘欠款則同意辦理分期，陳男得以回家與新婚嬌妻過中秋節。

    彰化分署呼籲義務人應自動繳納稅捐，切勿心存僥倖，任意脫產意圖規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。

    陳男抗稅遭管收，趕緊致電友人籌300萬換得自由身，得以與新婚妻共度中秋。（彰化分署提供）

    陳男抗稅遭管收，趕緊致電友人籌300萬換得自由身，得以與新婚妻共度中秋。（彰化分署提供）

    陳男抗稅遭管收，趕緊致電友人籌繳300萬，終換得自由身得以與新婚妻共度中秋。（彰化分署提供）

    陳男抗稅遭管收，趕緊致電友人籌繳300萬，終換得自由身得以與新婚妻共度中秋。（彰化分署提供）

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