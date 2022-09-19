嚴防愛國同心會收中資賄選案重演 調查局嚴查地下匯兌

搜索現場查扣人民幣現金。（圖由調查局提供）

2022/09/19 16:14

〔記者錢利忠／台北報導〕今年11月26日將舉行九合一地方選舉，高等檢察署為避免境外不法資金以地下匯兌管道流入台灣，執行「111年度選前查緝不法金流」專案，此波共查緝112案、涉案人數49人，查扣及凍結犯罪所得合計5億5767餘萬元，涉案匯兌或洗錢總額約3928億多元，匯兌或洗錢地區則以中國及越南等東南亞國家為主。

調查局今表示，境外不法資金進入台灣，向來多透過跨國兩地的地下匯兌業者，以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為各式犯罪資金移轉或洗錢管道，調查局過去曾偵破有國人透過地下通匯管道，收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在台發展組織。

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以調查局先前查獲愛國同心會涉嫌接受中共資助一案為例，台北地檢署查出，該會會長周慶峻（已故）收取中共國台辦資助後，依國台辦及上海市台辦指示，除在台發展組織吸收成員外，還於2018年九合一選舉期間，推舉該會秘書長張秀葉參選台北市議員，為紅統團體及中配爭取話語權，而張秀葉、周慶峻則一同舉辦餐會賄選，一審依違反選罷法等罪，分別判張秀葉3年5月、周慶峻3年6月徒刑；後來周慶峻病逝，張秀葉則潛逃中國。針對2人涉收取中共國台辦資助來台發展組織及攻擊法輪功成員一案，張秀葉到案後已向調查局供出周慶峻的身分及犯行。

調查局指出，為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，並穩定資本市場安全，配合高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，於今年9月5日至9月15日發動執行同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，全力清查地下通匯及洗錢金流收匯款人，以追緝不法資金最終受益人，防制境外勢力資金透過地下金融交易市場進入台灣，干擾我國金融交易秩序及影響選舉。

調查局於同步偵辦期間動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市調查處、高雄市調查處、福建省等調查處、北部、南部地區機動工作站、基隆市、新竹市、南投縣、雲林縣、屏東縣調查站等14處站，總計查緝29案，搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約120億元。

調查局表示，地下通匯犯行多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金，後續將就個案循線釐清往來匯兌金流，積極追查不法金流最終流向，以及釐清是否涉及干擾年底選舉，以杜絕不法。

地下通匯業者用以清點現金的點鈔機。（圖由調查局提供）

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