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    選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博 警署查獲408件

    警署選前首波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博專案，共查獲408件、查扣現金上億元，針對個案發布破獲記者會。（記者邱俊福攝）

    警署選前首波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博專案，共查獲408件、查扣現金上億元，針對個案發布破獲記者會。（記者邱俊福攝）

    2022/09/16 19:27

    S-220916-89026-C-001〔記者邱俊福／台北報導〕警政署選前為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉、地下賭盤影響選情，以及防堵犯罪集團透過洗錢水房轉移不法所得，執行首波的選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等三類犯罪408件、嫌犯1575人，查扣不法金流現金達上億元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資逾400億元。

    這次的專案行動，自本月5日至15日，破獲地下匯兌案件31件、57人，查扣現金3258萬多元，清查匯兌金額89億餘元；破獲洗錢水房案件16件、161人，查扣現金5310萬多元，清查洗錢金額81億餘元；查獲各類賭博案件361件、1357人，其中網路賭博92件231人、六合彩簽賭73件86人、實體賭場31件358人、其他賭博10件18人，查扣現金1697萬多元，清查涉案賭資達137億元。

    查獲的重大案件中，一家國際企業公司王姓老闆，涉嫌以家族親戚名義設立多間空殼公司，藉經營空運、海運與報關業務掩護地下匯兌，每日由客服人員向兩岸、韓國等客戶談妥匯兌幣別、匯率、金額後，便派業務前往各地收取匯兌款項，再由中國、韓國業務將款項匯至客戶，刑事局偵一大隊第二隊經布線搗破，查扣現金3000萬多元，清查匯兌金額70億元。

    刑事局偵四大隊第三隊則破獲兩個虛擬貨幣洗錢水房，當中謝姓男子為首的集團，成立7間人頭公司，偽稱幣商交易，實際上替詐欺集團的不法金流轉成虛擬貨幣，遂行洗錢，共查扣台幣、美元等外幣約折合558萬多元、500克黃金條1條、金飾49只、鑽戒34只、黃金雕像2尊、虛擬貨幣冷錢包USTD167萬969顆（價值約5015萬9070萬）等贓證物。另楊嫌為首的集團，則在北市中山區大馬路收取放在保冷袋內現金，協助換成虛擬貨幣方式，協助詐團洗錢。

    高雄地方不良組合分子黃姓男子，涉嫌經營水房，替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢，還開設招待所作為跟合作夥伴、客戶交誼處所，刑事局偵七大隊第三隊日前搗破，逮黃等6人到案。刑事局偵九大隊第二隊則掃蕩經營國內外各種大型博弈網站據點，共查獲25名代理商。

    此外，以林姓男子為首的集團，在台中地區成立工作室，經營賭博網站的客服、洗錢機房，而該集團在訓練好員工後，部分員工還直接給予手提電腦，讓其居家上班，透過雲端方式工作，遭刑事局電偵大隊第二隊偵破，逮林等機房幹部4人及客服22人。#

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