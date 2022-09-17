史上最高 破地下匯兌4千億

以楊男為首的虛擬貨幣洗錢集團，在北市中山區路邊收取客戶現金時，被警方活逮。（記者邱俊福翻攝）

2022/09/17 05:30

嚴防境外資金亂選舉 檢警調聯合查緝專案 查扣五億多現金

〔記者錢利忠、邱俊福／台北報導〕今年底將舉行九合一選舉，高等檢察署為防範及嚴查境外不法資金藉地下通匯、與詐欺集團的洗錢水房管道流入台灣，意圖影響選舉，今年首度聯合調查局、刑事局及各地檢署，鎖定地下通匯、洗錢水房等展開「一一一年度選前查緝不法金流」查緝專案；專案行動共查緝一百一十二案、逮捕四十九人，查扣及凍結犯罪所得五億五千七百六十七萬餘元，涉地下匯兌與洗錢的地區以中國及越南為主，總額多達三千九百多億元，無論是查扣、凍結犯罪所得，或不法通匯與洗錢的金額，均創下史上最高金額紀錄。

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破112案 逮49人

此外，警政署為免地下賭盤影響選情，在這波行動中，同步掃蕩賭博，共計查獲各類賭博案件三六一件、一三五七人，其中網路賭博九十二件、二三一人，六合彩簽賭七十三件、八十六人，實體賭場卅一件、三五八人，其他賭博十件、十八人，查扣現金一六九七萬多元，涉案賭資一三七億元。

高檢署表示，過去各地檢署是自行對地下通匯案件展開偵查，這次首度整合，先在今年九月一日召開「選前查緝不法金流專案會議」，隨後於本月五日至十五日執行選前查緝專案。此波掃蕩行動，涉及違反銀行法等罪聲押獲准的人數有廿五人、交保人數八十四人，其餘被告則分別諭令限制出境或限制住居；查扣及凍結犯罪所得約五億五千七百六十七萬餘元，另查扣價值一百五十萬元的賓士車一部、查封土地建物一筆，不動產價值約二千六百五十萬元。

高檢署表示，將持續督導各地檢署執行查緝地下通匯及詐欺集團水房等類案件，斬斷犯罪集團的金流命脈，保障國人財產安全，並防堵有心人士利用不法金流介入及影響年底九合一選舉。

警署選前首波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博專案，查扣及凍結犯罪所得五億五千多萬元。（記者邱俊福攝）

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