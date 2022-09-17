全家族搞地下匯兌 一條龍轉走70億

檢警調破獲家族式大型地下匯兌集團，王男等6人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/09/17 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警調聯合展開選前首波掃蕩地下匯兌、詐騙集團洗錢水房的專案行動，警方還同步展開肅賭行動，查緝成果豐碩。本次專案警方破獲的案件中，一家經營國際企業公司王姓老闆，涉嫌以家族親戚名義設立多間空殼公司，藉經營空運、海運與報關業務掩護地下匯兌，專經營中國、韓國要求匯兌的客戶；刑事局偵一大隊第二隊獲報查察，日前逮王男等六人到案，查扣現金三千多萬元，匯兌經手金額高達七十億元。

警方調查，以王男為首的家族式大型地下匯兌集團，至少經營四、五年之久，營業方式有兩種，分別為一條龍服務與單純匯兌；當中的一條龍服務，比如有服飾商客戶在韓國購買衣服，有地下匯兌需求，透過其管道，可做到空運、貨運與協助報關，以及地下匯兌。

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該集團每日由客服人員向中、韓、台等國客戶談妥匯兌幣別、匯率、金額後，集團便會派業務前往各地收款及匯款，完成異地款項收付的匯兌業務。

此外，刑事局偵四大隊第三隊破獲兩個虛擬貨幣洗錢水房，當中以謝姓男子為首的集團，成立七間人頭公司，偽稱幣商交易，實際上替詐團的不法金流轉成虛擬貨幣洗錢；警方查扣台幣、美元等外幣約折合五五八萬多元、金飾四十九只、鑽戒卅四只、虛擬貨幣錢包（泰達幣）一六七萬零九六九顆（價值約五○一五萬多元）。

另以楊男為首的集團，在北市中山區大馬路收取放在保冷袋內的客戶現金，協助換成虛擬貨幣，協助詐團洗錢；其他還有高雄地方不良組合分子黃男涉嫌經營水房、林男為首的集團在台中成立工作室助網賭洗錢等，均被刑事局破獲。

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