嚴查地下匯兌、洗錢 高檢署專案查出總額高達3900億

刑事局查獲地下匯兌集團。（資料照）

2022/09/16 20:05

〔記者錢利忠／台北報導〕今年11月26日將舉行九合一地方選舉，高等檢察署為避免境外不法資金以地下匯兌等不法管道流入台灣，執行「111年度選前查緝不法金流」專案，此波共查緝112案、涉案人數49人，查扣及凍結犯罪所得合計5億5767餘萬元，涉案的匯兌或洗錢總額約3900多億元，匯兌或洗錢地區則以中國及越南為主。

稍早，外界一度傳出檢警統計涉案地下通匯金額高達1兆多元，原來是警方搞烏龍，將通匯金額9億多元的北檢偵辦中案件，誤繕為1兆元，以致此波查出的總通匯金額累計多達1兆3919億元，後經警方察覺錯誤，該案實際涉及不法的地下通匯金額僅約9億多元。

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高檢署今天表示，奉最高檢察署指示，邀集調查局、刑事警察局及各地檢署於今年9月1日召開「選前查緝不法金流專案會議」，並於9月5日至15日執行「111 年度選前查緝不法金流」專案，其中以台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、南投、彰化、雲林、臺南、高雄、橋頭、宜蘭及基隆等地檢署，各自指揮調查局各處站、刑事局及各縣市警察局執行，成果豐碩。

高檢署指出，此波執行累計查緝112案，涉案人數共449人，其中以違反銀行法等罪嫌，向法院聲請羈押獲准的人數共25人、交保人數84人，其餘被告則分別於傳喚後限制出境或限制住居等處分；此次專案查扣及凍結犯罪所得合計約5 億5767餘萬元，另查扣價值150萬元的賓士車1部、查封土建物1筆，不動產價值約2650 萬元。

特別值得一提的是，台北地檢署指揮刑事局、新竹市警局，破獲以范姓嫌疑人為首，代號「百老匯」的洗錢水房集團，經初步統計，自2021年12月至今年9月為止，該案總計洗錢的金額約9億多元。

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