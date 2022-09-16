為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚴查地下匯兌、洗錢 高檢署專案查出總額高達3900億

    刑事局查獲地下匯兌集團。（資料照）

    刑事局查獲地下匯兌集團。（資料照）

    2022/09/16 20:05

    〔記者錢利忠／台北報導〕今年11月26日將舉行九合一地方選舉，高等檢察署為避免境外不法資金以地下匯兌等不法管道流入台灣，執行「111年度選前查緝不法金流」專案，此波共查緝112案、涉案人數49人，查扣及凍結犯罪所得合計5億5767餘萬元，涉案的匯兌或洗錢總額約3900多億元，匯兌或洗錢地區則以中國及越南為主。

    稍早，外界一度傳出檢警統計涉案地下通匯金額高達1兆多元，原來是警方搞烏龍，將通匯金額9億多元的北檢偵辦中案件，誤繕為1兆元，以致此波查出的總通匯金額累計多達1兆3919億元，後經警方察覺錯誤，該案實際涉及不法的地下通匯金額僅約9億多元。

    高檢署今天表示，奉最高檢察署指示，邀集調查局、刑事警察局及各地檢署於今年9月1日召開「選前查緝不法金流專案會議」，並於9月5日至15日執行「111 年度選前查緝不法金流」專案，其中以台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、南投、彰化、雲林、臺南、高雄、橋頭、宜蘭及基隆等地檢署，各自指揮調查局各處站、刑事局及各縣市警察局執行，成果豐碩。

    高檢署指出，此波執行累計查緝112案，涉案人數共449人，其中以違反銀行法等罪嫌，向法院聲請羈押獲准的人數共25人、交保人數84人，其餘被告則分別於傳喚後限制出境或限制住居等處分；此次專案查扣及凍結犯罪所得合計約5 億5767餘萬元，另查扣價值150萬元的賓士車1部、查封土建物1筆，不動產價值約2650 萬元。

    特別值得一提的是，台北地檢署指揮刑事局、新竹市警局，破獲以范姓嫌疑人為首，代號「百老匯」的洗錢水房集團，經初步統計，自2021年12月至今年9月為止，該案總計洗錢的金額約9億多元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博 警署查獲408件
    2022/09/16 19:27

    選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博 警署查獲408件
    連千毅涉NFT詐騙案 刑事局今前往蘆洲住處逮人
    2022/09/06 15:41

    連千毅涉NFT詐騙案 刑事局今前往蘆洲住處逮人

    七期經典現身豐原！各項優勢宛如身處市區
    水房集團重金買人頭辦網銀！層層轉帳半年洗錢1.1億
    2022/09/03 10:26

    水房集團重金買人頭辦網銀！層層轉帳半年洗錢1.1億
    洗錢機房藏鬧區民宅 3個月洗走19億7千多萬元
    2022/08/02 11:55

    洗錢機房藏鬧區民宅 3個月洗走19億7千多萬元

    60米市心大道 2萬坪雙公園－大觀雲滙
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播