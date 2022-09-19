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    首頁　>　社會

    酒測超標罰3萬 法官：警方檢測前沒做這動作判免罰

    彰化楊姓男子因車禍進行酒測，驗出酒精值0.15，但警方未提供水漱口即進行施測，法官認為酒測程序有瑕疵，准許撤銷處分。（示意圖，圖中男子與本案無關）

    彰化楊姓男子因車禍進行酒測，驗出酒精值0.15，但警方未提供水漱口即進行施測，法官認為酒測程序有瑕疵，准許撤銷處分。（示意圖，圖中男子與本案無關）

    2022/09/19 15:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化楊姓男子凌晨駕車與人發生車禍，警方趕到進行酒測，驗出楊男酒精值0.15，處以罰鍰3萬元，並吊扣駕照24個月等處分，楊男不服，認為酒測前，警方未提供水漱口即進行施測，認為酒測程序違法，要求撤銷處分。法官認為，楊男酒測值「剛好」達標，若漱口後結果恐不同，員警酒測確有瑕疵，因此准許撤銷處分。

    判決指出，2021年5月2日凌晨2點39分，楊男駕車行經北斗鎮中華路與中正路口時發生碰撞，警方到場處置，依規定對楊男進行酒測，測出酒測值0.15，但楊男事後才跟警方表示，車禍前6小時有喝酒，警方因此對其開出罰鍰3萬元，並吊扣駕照24個月及參加教安講習等處分。

    楊男主張，1日晚上9點後，他就未再飲酒，因休息達6小時，不覺有酒意才開車回家，未料發生車禍，而員警進行酒測前未提供他水漱口，以致超標，覺得酒測不符程序，因此對其罰鍰等處分提出行政訴訟，並要求撤銷。

    但監理單位認為，楊男確有喝酒，且距開單時間超過5、6小時以上，酒精值也超過標準，足以認定楊男違反道路交通處罰條例，處分無誤。

    法官審理指出，楊男沒跟警方說有喝酒，警察也沒確認有無飲酒，或其他類似物及結束時間，也沒提供飲用水漱口就進行酒測，已違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則之規定，依此瑕疵程序檢測所得的數值，其正確性有疑問，自難逕予採認，且楊男酒測值剛好達標，若有漱口再酒測，就可能未達處罰標準，因此楊男請求撤銷理由應予准許。

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