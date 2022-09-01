執行酒駕臨檢 方仰寧：嚴禁員警把頭伸入車窗酒測

警方執行臨檢酒駕，嚴禁員警把頭伸入車窗內，目前一個負責檢測，一個負責警戒，兩人進行分工。（圖由南市警局提供）

2022/09/01 11:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市日前發生殺警案，造成兩名警員殉職，南市議員唐碧娥昨天質詢關切，警員執行酒駕臨檢，把頭伸入車窗，有其危險性，要求警方應做好SOP，保護好自己。台南市警察局長方仰寧表示，市警局一再三令五伸，嚴禁員警把頭伸入車窗內酒測，他會再次通報同仁嚴禁把頭伸入車窗酒測。

市警局表示，員警執行酒駕臨檢，把頭伸入車窗的做法，已是十年前的做法，目前早已禁止把頭伸入車窗內進行酒測臨檢。

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方仰寧表示，警方有一種酒精檢知器，並不需要把頭伸入車窗，只要把酒精檢知器伸進去即可，但因目前疫情期間，民眾反映檢知器可能會傳染疫情，因此目前暫時停用，對於議員的建議，他會再次通報同仁嚴禁把頭伸入車窗酒測。

方仰寧表示，警方臨檢酒駕目前做法，就是要先做好部署，縮減車道，讓駕駛減速，搖下車窗後，只要簡單對談，如有酒味就到一旁進行檢測，沒有就放行，同時警方也加強組合訓練，一個負責檢測一個負責警戒，兩人進行分工。

他表示，在兩名同仁殉職後，目前市警局同仁的敵情概念已有提升，過去員警都把民眾當成很和善，但現在很多犯罪案件，民眾都是外地來的，因此不可再把所有民眾都當成很和善，要毋枉毋縱，也不可以把民眾都當成犯罪者或壞人，但自我保護必須提升，最近警方也都會再來加強。

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