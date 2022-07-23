呼氣酒測破了2起數十年兇殺懸案！美76歲老翁難逃法網

美國加州2起數十年前的兇殺懸案，近日靠著呼氣酒測採集到的DNA，終於逮捕了現年76歲的嫌犯加里（James Gary）。上銬示意圖。（法新社）

2022/07/23 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聯合市1980年發生46歲女子林賽（Latrelle Lindsay）在家中遭姦殺命案，到了1996年，46歲男子道格拉斯（Winifred Douglas）陳屍於加州索拉諾郡瓦列霍路邊，這2起案件多年都未偵破，沒想到如今靠著呼氣酒測採集到的DNA，終於逮捕了現年76歲的老翁加里（James Gary）。

據《NBC》報導，索拉諾郡警長辦公室和聯合市警察局聲明指出，2012年他們確認道格拉斯和林賽案的兇嫌DNA相符，但一直沒找到任何嫌疑人。直到本月他們接到了通報，發現2起命案與加州舊金山灣區另1件性犯罪DNA匹配。

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就此，警方懷疑住在加州費爾菲爾德的老翁加里涉有重嫌，開始對他進行監視，近日加里外出後被巡警攔下進行呼氣酒測，偵辦命案的警探見機不可失，在旁等到酒測完成後便採集儀器上的DNA，最終和2起命案的兇嫌DNA吻合。

7月19日，逍遙法外數十年的加里遭到警方逮捕，法院裁定保釋金為100萬美元（約新台幣2981萬元），目前他被關在索拉諾郡監獄。警方表示，希望兇嫌落網的消息，能夠讓尋求正義40年的受害者親友帶來一些慰藉。

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