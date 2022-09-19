勒斃女友千里大逃亡 凶嫌落網說：我也不想跑了、跑累了

豐原警分局偵查隊上前逮捕邱男。（記者歐素美翻攝）

2022/09/19 14:46

〔記者歐素美／台中報導〕7旬邱姓男子，日前在屏東勒斃女友後展開全台大逃亡，台中市豐原警分局接獲屏東警方通報邱男可能逃到豐原，昨晚6點多在豐原火車站前將邱男逮捕到案，邱男聽到員警喊他的名字，不自覺回頭看，被逮捕時表示「我也不想跑了，跑累了」。

邱男於本月15日與50歲女友投宿在屏東火車站附近一家平價旅館，2人疑因金錢起口角，邱男勒斃女友後展開逃亡，警方調閱監視器發現，邱男勒斃女友後，騎女友的機車在市區亂竄，16日清晨3點多，將機車棄置在屏東火車站後，搭計程車離開，到台鐵鳳山火車站下車，再搭火車逃往台東，下車不久再搭往花蓮，又利用台鐵東部幹線從花蓮經台北到台中，再從台中搭到高雄，又從高雄搭回台中。

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邱男全台大逃亡，跑了1千多公里，鐵路警察局高雄、花蓮分局及台中市警局豐原分局、花蓮縣警局花蓮分局等紛投入追捕行列，昨晚終於在豐原火車站前逮捕邱男。

豐原警分局偵查隊長陳俊彥表示，屏東警方通報邱男可能逃到豐原，警方釐清邱男上下車時間，鎖定其身型和戴鴨舌帽等特徵後，即在豐原火車站附近搜尋，見一名男子躺在站前長椅上，年紀及特徵皆與邱男很像，員警就喊出邱男名字，邱男立即回頭看。

員警隨即表明身分，並出示證件，邱男當場坦承身份，並表示「不想跑了，跑累了」，警方將他逮捕後，交屏東警方帶回。

邱男躺在豐原火車站前長椅，被警方發現逮捕。（記者歐素美翻攝）

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