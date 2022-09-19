草屯野溪垂釣失蹤 消防隊抽溪水找到死亡釣客

消防隊調來多部消防幫浦抽水，以降低野溪水位。（南投縣消防局提供）

2022/09/19 15:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮市區植物公園後方的野溪，看起來不深卻潛藏危機，從台中市前來垂釣的張姓男子，疑失足摔落溪裡，16日當晚沒有回家，家人報案，草屯等多個消防分隊出動橡皮艇、潛水裝備、空拍機等裝備搜索，並以多部消防幫浦抽水降低水位後，終於找到張男，惟其已死亡多時。

家住台中市大里區的57歲張姓男子，16日前往草屯鎮植物公園後方的野溪釣魚，當天晚上沒有回家，家人著急地到野溪找人，結果只找到釣具，及停在附近的汽車，擔心他不小心跌入溪中，趕緊打119請求協尋。

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南投縣消防局當晚即派消防隊員到該溪搜尋，但搜尋到凌晨沒有發現，17日再派遣草屯、中興、雙冬、碧興、國姓、鳳鳴等分隊消防及義消人員30多人，出動橡皮艇、潛水裝備、空拍機等裝備加強搜索，並調來多部消防幫浦抽水降低水位，水位降到一定程度後，17日下午即在深潭處尋獲張姓男子，惟其早已死亡，家屬也確認就是失蹤一天的張姓男子。

消防人員表示，草屯市區植物公園後方的野溪，外表看似溪水不深且沒有在流動，但實際下方有深潭，而野溪畔是斜坡，有時一個動作沒注意，重心不穩下可能就會滑落而跌入溪中，因此仍要提醒民眾小心。此外，若是到山區的野溪垂釣戲水，因最近常有強降雨，山區溝圳容易出現溪洪暴漲，更要注意天候和溪水變化。

消防隊員以橡皮艇在野溪搜尋。（南投縣消防局提供）

消防隊員找到張姓男子，但已經明顯死亡。（南投縣消防局提供）

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