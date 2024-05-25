北市某國中爆性侵案 校方疑隱匿未通報

2024/05/25 05:30

女學生被男同學指侵得逞 蔣︰若屬實將依法懲處學校

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君昨於市政總質詢揭露，大同區某間國中女學生五月十四日竟被男同學拖到廁所，企圖用生殖器進入下體，最後被指侵得逞，受害女學生告知老師竟知情不報，學校於第一時間也未進行校安通報；台北市教育局長湯志民昨答詢時表示，學生遭性侵，依規定校方要在知悉廿四小時內通報，有傷害則應在兩小時內緊急通報；市長蔣萬安昨表示，若未通報是嚴重違失，將依法懲處；針對為何獲報當晚未立刻通報，校長僅稱，性平案件需保密，不適合受訪、不回答任何問題。

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校長︰性平案需保密 不適合受訪

陳怡君昨揭露，大同區某國中五月十四日一名女同學遭男同學拖進廁所，企圖用生殖器進入下體，女同學害怕大喊不要，隨後男同學改用生殖器蹭大腿周邊，隨後指侵得逞，雖然發生在校內，但學校老師知情不報，只因男同學家長和教職有關，並擔任教職相關的會長，質疑學校不敢或故意隱匿、未做校安通報。

議員︰未通報 因男同學家長和教職有關

陳怡君指出，女同學第一時間跟老師講卻沒人理，最後是回家後，被父母、阿公發現不對勁、全臉發白，追問下才發現她在學校被男同學欺負，醫院也開驗傷診斷書，女學生的阿公也向她投訴，男方家長竟企圖用金錢解決這件事，她痛批校方出了什麼問題，為何在第一時間漠視？

該校校長昨接受電訪回應，所有的性平案件皆依照規定做相關的通報，並依法保密及靜候調查；針對為何在女學生反映當下，未做通報、時間上有落差，該校校長僅回，所有的性平案件是保密案件，基本上不適合接受訪問、不回答任何問題。

教育局︰學校須在24小時內通報

湯志民昨於現場答詢表示，學生遭受性騷擾、性侵害，依規定學校知悉要在廿四小時內通報，有傷害則應在兩小時做緊急通報；蔣萬安昨於答詢時嚴肅表示，此案教育局即刻調查、了解，依規定校內發生疑似性侵，要即刻通報，若屬實未通報屬嚴重違失，將依法懲處。

台北市教育局昨天補充說明，已召開性別會議決議受理，並外聘三位委員進行調查。

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