九二一將海嘯演習 高雄同步試放海嘯警報10分鐘

台灣地震頻傳九二一當天將海嘯演習，高雄同步試放海嘯警報10分鐘。（警方提供）

2022/09/19 10:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕距九二一大地震23年前夕，又來了九一八大地震，台灣地震頻傳，行政院預定海嘯情境設定模擬於9月21日（國家防災日）9時21分，台灣東部海域發生芮氏規模8級地震，威脅台灣東部、東南部、西南部、東北部及北部沿海地區，並引發海嘯，中央氣象局發布海嘯警報預警，高市警局配合於當天運用防空警報系統，發布海嘯警報並試放海嘯警報音符，讓市民更熟悉相關警報音符與運作。

警方指出，當（21）日上午9時25分至9時35分，民防管制中心將執行運用防空警報系統，發布海嘯警報試放，音符為鳴5秒，停5秒，反覆9次，共85秒，解除警報試放音符為一長音90秒，期使民眾熟悉海嘯警報音符。

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此外，沿海地區民眾持有智慧型手機者，當日也會收到災防警告簡訊，通知有海嘯警報測試，請民眾收到簡訊後，不要驚慌保持正常作息，希望多一分防災準備，少一分生命財產損失，吸取921大地震慘痛經驗。

警方表示，當日海嘯警報試放區的11個沿海警察分局，包括新興、鹽埕、左營、鼓山、苓雅、前鎮、小港、楠梓、林園、岡山及湖內分局，將會提前於上午9時許透過警報器語音、巡邏車廣播，並協請里長運用里廣播系統，預告通知民眾執行海嘯警報試放，但不實施人車管制及疏散撤離，民眾不必驚慌。

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