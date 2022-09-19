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    首頁　>　社會

    通緝犯見警謊報假名、忘記生日露餡 被查獲毒品

    警方查獲陳姓毒品通緝犯謊報假名，又持有毒品安非他命0.86公克送辦。（讀者提供）

    警方查獲陳姓毒品通緝犯謊報假名，又持有毒品安非他命0.86公克送辦。（讀者提供）

    2022/09/19 08:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名陳姓毒品通緝犯於鳳山區一間超商卻未戴好口罩，警方起疑盤查身分，陳男謊報假名企圖蒙混過關，更以太緊張忘記為由，報不出生日及身分證字號，警方識破技倆，查獲毒品安非他命0.86公克，將陳男依毒品等罪嫌送辦。

    高雄警方今表示，鳳山警分局文山派出所巡佐黃榮清、警員黃景璿於前天執行巡邏勤務，到鳳山區文衡路超商巡簽時，發現陳姓男子（27歲）在超商使用筆電，卻未將口罩戴好，便主動上前關心，陳男見警方靠近，神色異常緊張，且支吾其詞。

    警方起疑他的盤查身分，陳男起初先謊報假名，企圖蒙混過關，卻遲遲報不出身分證字號及出生年月日等資料，更以太緊張忘記等理由，來規避警方查證身分。

    警方發現陳男口袋鼓鼓的，進一步詢問「口袋裡不是證件嗎？怎麼會沒帶證件？」陳男才從口袋內拿出健保卡交給警方，員警發現健保卡與他所稱姓名不符，經查果然是高雄地檢今年7月發布的毒品通緝犯。

    警方並於陳男隨身包內，查獲安非他命0.86公克及毒品吸食器，逮捕陳男帶回文山所偵辦，警訊後將他依違反毒品防制條例移送高雄地檢署歸案偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲陳姓毒品通緝犯謊報假名，又持有毒品安非他命0.86公克送辦。（讀者提供）

    警方查獲陳姓毒品通緝犯謊報假名，又持有毒品安非他命0.86公克送辦。（讀者提供）

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