毒工廠入侵「雲的故鄉」秘境 中警扮登山客搭帳棚攻破

警方跋山涉水，攻破隱身於「雲的故鄉」武界的製毒廠。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/15 11:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕海拔800公尺，被選為全台十大秘境，並有「雲的故鄉」美譽的南投縣「武界」，竟有製毒工廠隱身此仙境中，中市警方假扮登山客，還在毒工廠附近搭帳篷監控，終於掌握製毒證據，由台中市警局刑警大隊與保安大隊的特勤中隊，守住所有出口攻堅破門，現場查扣半成品200多公斤，之後並逮捕周姓主嫌與劉姓「製毒師」等3人，彰化地方法院裁定羈押，至於劉男製毒技術，則是來自中國。

此案源於今年3、4月間，警方抓到兩名賣毒咖啡包與安非他命的「小藥頭」，持續向上溯源發現，包括兩人的安非他命與毒咖啡包，來自一個製毒集團，製毒工廠竟然設在「武界」，這是位於南投縣仁愛鄉法治村的布農族卓社群部落，昔日因泰雅族、布農族約定停火議合之地、互不越界而得名。

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中市警局刑警大隊偵七隊調查，這個製毒工廠地處偏僻且人煙稀少，山路又顛頗，周邊雲霧繚繞，進出道路狹小，周邊人煙稀少，很少有外人或遊客進入，製毒嫌犯熟知山況，將工廠設置於山區，並裝設監視系統，警方蒐證稍有不慎，就會打草驚蛇。

警方喬裝登山客，穿著登山鞋、帶著登山杖、帳篷，跋山涉水潛入山區搭帳埋伏蒐證，將取得的證據，透過檢方聲請拘票與搜索票，今年5月由市警局刑警大隊特勤中隊，守住出口進行攻堅破門，現場查扣第三級毒品原料「4-甲基甲基卡西酮」溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤與製毒器具一批。

不過，警方於製毒廠現場，卻只抓到林姓原住民，他是當地原住民，以每年3萬5千元承租這棟鐵皮屋，再轉租給周姓主嫌，周男再以月薪4萬至5萬元，聘僱劉姓製毒師傅與洪姓男子製毒。

警方循線緝捕，至上月才陸續逮捕主嫌周男、「製毒師」劉男與共犯洪姓男子3人，法院裁定3人准予羈押，至於劉男製毒技術，調查顯示，主嫌周男給劉男一個中國的電話號碼，如果有技術上的問題，撥打電話詢問對方，但劉男宣稱，他不知道提供技術者的身分，口音也聽不出是台灣人或中國人，全案依毒品危害防制條例擴大偵辦中。

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製毒廠內有大批原料。（記者張瑞楨翻攝）

警方於製毒廠內查扣製毒原料。（記者張瑞楨翻攝）

製毒廠藏匿於「雲的故鄉」，廠外風景相當美麗。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣製毒用的鹽酸。（記者張瑞楨翻攝）

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