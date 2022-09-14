毒鴛鴦被查獲吸食器 男急回「不是我的」惹女友狂打飛踢

45歲李男日前載鄭姓女友出門，遇到警方攔查，員警在鄭女包包起獲毒品吸食器一組，李男當場嚇到直稱「不是我的」，引起鄭女不爽，在街上狂打、飛踢男友，2人在街上互相推託卸責。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/09/14 12:34

〔記者闕敬倫／台北報導〕45歲李姓男子日前騎車載著女友鄭姓女子出門，路上遇到台北市南港警方攔查，員警在鄭女包包起獲毒品吸食器一組，李男當場嚇到直稱「不是我的」，此話引起鄭女不爽，在街上狂打、飛踢男友，2人在街上互相推託卸責，經警方制止後，雙雙帶返所內，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，李男與50歲鄭女過去曾有多次毒品前科，平時出雙入對、形影不離，他們上月7日騎電動機車雙載出門，不巧碰上警察臨檢，疑心虛欲加速離去，仍遭南港警分局舊莊所員警攔下。

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警方當場在鄭女包包內找到一組毒品吸食器，詢問為何人所有，李男疑害怕被查辦，急忙否認稱「不是我的」，鄭女一聽到李男言詞，當場怒火中燒，2人開始相互推拖、大聲爭吵；吵到激動處時，鄭女氣到不顧員警仍在旁，直接掄起拳頭狂打李男，甚至起腳飛踢，經警方勸架制止，2人才停止爭吵，隨後帶返所內偵辦。

警方調查，李男、鄭女為轄內毒品管制人口，吸食器送驗檢測確有安非他命毒品反應，但2人均矢口否認是物主，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

台北市政府警察南港分局呼籲，民眾切勿以身試毒，遺憾終生，若民眾發現親友、家屬有施用毒品情形，應給予關懷，並輔導就醫戒治，遠離毒害才能幸福常在，全民一同創造健康無毒的生活環境。

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