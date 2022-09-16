荒唐！KTV慶生變「幹架」 短髮辣妹狂喊「X我唄」

長髮美女（圖中）緊緊抱住李男，短髮辣妹（圖右）狂喊「X我唄」。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/16 16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子今天（16日）清晨與朋友到KTV為朋友慶生，不料，卻與陌生的李姓男子酒後起衝突，陳男揮拳怒打李男，還不斷辱罵三字經，過程中最引人注意的反而是一名染髮的短髮辣妹，不斷對陳男狂喊「X我唄」，並回罵三字經，還動手要毆打陳男，現場亂成一團，警方到場將動手的陳男壓制地上，陳男卻抱怨「我被打，還被警察壓在地上」，警方詢問打架衝突之因，眾人全都說：「喝醉了，不知道」，令警方相當傻眼

中市警局六分局今天清晨3時許，接獲中市西屯區青海南街上一間KTV內有人打架，員警迅速到場，卻見打架的雙方，李男被一位長髮美女抱住，阻止雙方打架，陳男則大罵三字經，一名染髮的辣妹回嘴狂喊「X我唄」，這名短髮辣妹一度回罵三字經，甚至動手拉扯陳男，陳男又企圖毆打李男，現場亂成一團，警方隨即將陳男壓制，陳男不滿抱怨說，他是被打的人，「怎麼把我壓在地上？」。

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荒唐的是，雙方為何打架這些人都說不出所以然，調查顯示，陳男為朋友慶生，朋友又約朋友，陳、李雖同聚慶生，但兩人並不認識，雙方不知何故起衝突，陳男情緒失控毆打李男，造成李男多處擦挫傷，短髮辣妹討公道，飆罵拉扯陳男，警方用優勢警力制止衝突，並以警械隔離雙方，現場亂成一團，雙方都宣稱，喝得太醉了，不知道起衝突的原因。

中市警方六分局將失控的陳男依傷害罪現行犯逮捕，移送台中地檢署嚴辦，並協助李男送醫診治，並強調警方絕對不會縱容酒後藉故生端等行徑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

企圖攻擊李男的陳男，被警方壓制地上，他抱怨自己被打，「怎麼把我壓在地上？」（記者張瑞楨翻攝）

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