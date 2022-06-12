KTV衝突釀開槍、砸車 30屁孩伏擊1人

新北市林口一處KTV前今天傳出砸車、槍擊。（記者吳仁捷翻攝，本報合成。）

2022/06/12 17:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口一間KTV今天上午傳出砸車、槍擊案，警方追查及目擊者供稱，遭砸車的吳姓男子友人游男稍早在包廂與對方衝突，游男遭打傷後向桃園警方報案，游男友人吳男為替游男出氣，約對方到KTV談判，未料對方撂來17車30人伏擊，見吳男開車出現，30人一擁而上砸車，其中有一嫌犯開槍，犯案後鳥獸散，警方剛逮獲開槍的王嫌到案，進一步追查有無幫派介入及在逃嫌犯。

警方調查，新北市林口區民富街一處KTV前今早6時許發生一起槍擊、砸車案，警方獲報後到場歹徒已鳥獸散，只剩19歲被害人吳姓男子在場，現場發現4枚彈殼，吳男車輛遭棍棒砸毀。

請繼續往下閱讀...

警方調查，吳男友人、22歲游男與王嫌今天凌晨2時許在KTV包廂內，酒後因帳單拆帳發生糾紛，游男遭打傷後自行離開就醫，到桃園警蘆竹分局報案，吳男稍後到KTV，王嫌早就撂人在場埋伏，引發第2波衝突，吳男在車上遭17部車包圍砸車，其中1人對空鳴槍，吳男逃逸時遭球棒打傷，就醫後無大礙。

警方獲報展開追緝，調閱周遭監視器，追查17部嫌疑車輛，鎖定6車多人涉案，陸續查緝到案，並申請拘票拘提在逃涉犯到案，進一步釐清衝突原因，後續如涉及幫派等不法情事，將朝組織犯罪方向偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市林口一處KTV前今天傳出砸車、槍擊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一處KTV前今天傳出砸車、槍擊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一處KTV前今天傳出砸車、槍擊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一處KTV前今天傳出砸車、槍擊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一處KTV前今天傳出砸車、槍擊，警方不排除幫派介入，逮獲主嫌起出犯案手槍到案。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法