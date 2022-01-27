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    屏東KTV殺人案尚未偵破 東港又傳KTV鬥毆

    東港某間KTV傳出鬥毆案件。（警方提供）

    東港某間KTV傳出鬥毆案件。（警方提供）

    2022/01/27 18:22

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東市昨天（26日）發生駭人聽聞的KTV砍人命案，全案尚未水落石出，東港鎮KTV今天也又傳出鬥毆案，警方唯恐案情升級，派遣快打部隊到場制止、調查，東港警方強調，現已掌握相關人等身分積極偵辦中。

    東港警分局今天凌晨2時10分，獲報於東港鎮光復路某KTV前疑似發生鬥毆，警方隨即啟動快打部隊，由東港所所長吳東儒帶隊，共11名警力迅速到場，惟到場時未發現打架情事，亦無人受傷，經逐一詳細盤查身分並抄錄資料登記後，當場向在場人員約制告誡不得有打架等暴力情事後，相關人員即陸續離開現場。

    警方表示，經檢視民眾提供錄影畫面初步了解，發生打架情事的2人，疑因酒後離開店家時，不知何故，竟在KTV的門口馬路發生爭吵，且一言不合，隨即爆發互毆情事，由於屏東市才發生口角後殺人案，此時在KTV外又發生鬥毆，是格外敏感。

    所幸，該兩人的現場友人見狀，立即將兩人架開，不過，東港分局已掌握相關在場人員身分，正積極傳訊帶案釐清中，為求慎重起見，本分局將依查訪及調閱相關路口監視器等相關事證，將相關涉嫌人依法嚴辦，並加強該區域巡守，避免再有是類情事發生。

    由於近期春安工作正展開當中，警分局才結合民力編組臨檢人力，且還針對轄內小吃店、KTV等治安重點場所實施擴大臨檢，未料仍發生鬥毆，警方強調，絕不容許不法分子挑戰警方執法決心，影響社會治安，這類不法犯罪，絕對依法究辦，絕不寬貸。

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