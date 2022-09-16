涉貪立委蘇震清自訴檢察官濫權追訴 判決不受理確定

蘇震清認為承辦立委收賄案的檢察官涉偽造文書並濫權追訴，提起自訴，最高法院判決不受理確定。（資料照，本報合成）

2022/09/16 11:17

〔記者溫于德／台北報導〕立法委員蘇震清因向太平洋流通公司前負責人李恆隆收賄，台北地院先前依不違背職務收受賄賂罪，判他10年徒刑、褫奪公權5年，沒收不法所得1580萬元。蘇另認為，台北地檢署承辦檢察官涉偽造文書並濫權追訴，提起自訴；但最高法院指，蘇並非濫權追訴的受害人，不能提告，判決不受理確定。

至於同樣挨告的北檢書記官，台北地院更一審已諭知書記官無罪。

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蘇震清自訴主張，檢方2020年8月10日訊問同案被告李恆隆的偵訊影音檔案，有多個關鍵證詞內容充斥雜音，受干擾時間近6小時，導致完全無法辨識，且有多段內容無端被遮蔽。

蘇震清也說，檢方2020年8月24日訊問李恆隆的偵訊錄影檔案，部分內容與錄音譯文有出入，同時沒有清晰錄音內容可供比對，錄音檔中關鍵證詞甚至有雜訊，故已侵害他受憲法保障公平審判的訴訟權益；因此，檢察官涉嫌濫權追訴。

台北地院認為，蘇震清指控的犯罪事實，罪名包括濫權追訴罪，屬於國家法益範圍，並非個人法益，而蘇並非「直接被害人」，依法不能提出自訴，判決不受理。

但蘇震清認為是「直接被害人」，可以自訴，提起上訴。高等法院仍指蘇不得提起自訴，判決不受理。蘇再上訴，最高法院認為，蘇並非濫權追訴的受害人，不能提告，判決不受理確定。

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