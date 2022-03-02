立委收賄案開庭 蘇震清辯：立委和陳情人有金錢往來就是收賄嗎？

立委蘇震清今到台北地院為所涉收賄案辯論。（記者張文川攝）

2022/03/02 14:57

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立委集體收賄案，今天進行立委蘇震清涉收受太流前董事長李恆隆賄賂2580萬元案的辯論庭，蘇震清否認犯罪，堅稱是向經濟部轉達民眾陳情，並非施壓，他與李恆隆的2000萬元金錢往來是借貸關係，不是收賄對價，「難道立委和陳情人有金錢往來，都是收賄嗎？」他批評檢方惡意曲解、羅織入罪，請求法院「釐清事實、還我清白」。

北檢起訴認定，蘇震清於2012年8月在台北市「水戶」餐廳收李恆隆50萬元支票；2013年7月、9月、12月，陸續收受李恆隆3張支票共230萬元；2014年10月蘇收李6張50萬元支票，共300萬元。2015年9月，蘇收李500萬元現金與500萬元支票，同年12月，蘇又在水戶餐廳收李1000萬元支票。2012至15年間，一共收受李2580萬元賄款。

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蒞庭檢察官許文琪論告指控，蘇震清收受李恆隆賄賂，施壓經濟部官員修公司法，有行賄、收賄的對價關係，蘇也與其國會辦公室主任有收賄的犯意聯絡，蘇2017年8月得知被調查局監聽後，開立支票給李恆隆營造雙方是借貸關係的外觀假象，因為該等支票是存入銀行「託收」，不會軋票提示提款，二者不一樣；李恆隆也被監聽到曾對帳房李秀峰說「蘇震清問過律師，他說一定要還錢，跟我說抱歉」，李也曾向蘇震清說「我們的情份夠，你不會背叛我，我也不會背叛你」，可證雙方實際是因行收賄，因為被監聽而後製成借貸。

蘇震清為了自清，今年初自費由知名測謊專家李錦明進行測謊，蘇日前委由律師將他通過測謊的鑑定書陳報合議庭，以佐證自己未收賄，今日蒞庭檢察官對此認為，此報告並非司法委託鑑定單位出具，不具備證據能力，僅是傳聞證據。

蘇震清雖已退出民進黨，但仍參與立院黨團運作，他日前以今天要開會討論委員會召委選舉事宜為由，向法官請假，但合議庭認為庭期早已排定，不核准他請假，因此今日全天辯庭如期召開。

另外，蘇震清的律師團也有新面孔，除了原本的張世和、陳佳瑤，還加入前特偵組檢察官楊榮宗，3位律師都曾仼檢察官，張世和是北檢前檢察官、陳佳瑤出身士林地檢署前檢察官。

蘇震清答辯，他從政30餘年，擔任13年立委期間召開過無數場協調會，也交了不少民間的朋友，本案起於SOGO經營權之爭，陳情人李恆隆表達他受到很大的委屈，被以偽造的不實董事會紀錄奪走經營權，經濟部卻不修正該公司的登記情況，他開協調會是向經濟部轉達陳情，並非施壓。

關於與李恆隆的2000多萬元金錢往來，蘇震清堅稱是借貸關係，自認個性隨和、為人海派，才會在屏東選區囊括7成選票，朋友之間仗義疏財、相互週轉相當頻繁，當時朋友向他借錢，他就向李恆隆調頭寸來借給朋友，資金調度有借有還，他2015年向李借的錢都已於2017年還清，不是行賄的對價。

蘇震清質疑檢察官說他因為得知被監聽後才還錢，是惡意曲解、不當連結，羅織他入罪，「如果是收賄，我會笨到不拿現金，而是用自己的銀行帳戶收款、開自己的支票做擔保嗎？」

蘇震清強調他從政30餘年，人格不容汙衊，檢方以他和陳情人有私交與有金錢往來，就說他是貪污收賄，「我完全不能接受」，他沒有違法施壓、沒有索賄收賄、沒有對價關係，「希望合議庭能夠釐清事證，公平審判，還我清白」。

全案本週五將進行立委趙正宇所涉案情的辯論程序，定7月6日宣判。

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