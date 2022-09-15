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    台南3區長遭冒開LINE假帳號 緊急呼籲別加入

    南市南區區長蕭琇華及東區區長顏能通，遭人冒用大頭照與姓名開設LINE假帳號。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區區長蕭琇華及東區區長顏能通，遭人冒用大頭照與姓名開設LINE假帳號。（記者王俊忠翻攝）

    2022/09/15 23:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東、南、北區等3區的區長顏能通、蕭琇華與李皇興3人，15日下午到晚間相繼傳出有人冒用他們身分、製作假的LINE帳號，這3區都有里長接到「區長假帳號」來訊說是新帳號、可以加入，里長都很機警詢問區長有此新帳號嗎？揭發3區區長都遭冒名製作假帳號的情事，3位區長都在臉書與公務群組提醒大家千萬不要加入假帳號，以免被騙。

    顏能通表示，15日下午，有里長傳訊問他有沒有換用大頭照的LINE新帳號？他回說「沒有呀！原有帳號繼續用啊！」，才得知有人截取他區公所官網的區長照片，並以他的姓名身分製作假帳號，企圖行騙里長，他隨即在個人臉書及一些公務群組PO出假帳號的截圖，請大家千萬不要加這假帳號。

    無獨有偶，連南區區長蕭琇華、北區區長李皇興，15日也跟顏能通相同，都被人利用區公所官網的區長照片及其姓名身分，製作LINE的假帳號，冒名蕭、李兩人的假帳號，也都傳訊給各自區內的里長說是換新帳號，請里長可以加入，方便連絡。兩區的里長同樣機警地詢問蕭、李本人，蕭、李兩區長才知遭人冒名製作假帳號，兩位區長也在各自臉書與公務群組提醒大家不要受騙。

    對此，南市刑警大隊表示，3位遭製作假帳號的區長可以報警，如假帳號有涉及詐騙，可以詐欺案來查辦；如未涉及詐騙，另可能涉及妨害電腦使用罪，也可依法偵辦，再來是3位區長可向LINE台灣分公司反應申請對此假帳號做停權禁止使用的處分。

    南市北區區長李皇興遭冒用大頭照與姓名開設LINE假帳號，李皇興在臉書呼籲好友大家不要受騙。（李皇興提供）

    南市北區區長李皇興遭冒用大頭照與姓名開設LINE假帳號，李皇興在臉書呼籲好友大家不要受騙。（李皇興提供）

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