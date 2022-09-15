興趣是逛自助洗衣店 戀物癖粗工落網

警方查獲呂姓粗工行竊A女的內衣褲，他強調這些衣物都「沒處理過」。（警方提供）

2022/09/15 23:29

〔記者王捷／台南報導〕台南警三分局近期受理一件內衣褲失竊案，50多歲的呂姓粗工趁著半夜隨機逛自助洗衣店，偷走A女的運動內衣與內褲，呂男落網後坦承有戀物癖，喜歡用這些衣物來自慰，但A女的衣物他都「還沒用」，願意把內衣褲還給A女，A女則一臉嫌惡，向警方表示不願領回，訊後警方將呂以竊盜罪嫌函送。

呂男靠粗工為業，平常的興趣是趁著半夜去逛自助洗衣店，因為他知道許多上班族都是在晚上洗衣服，有時候會放到隔天才去拿，還會忘記自己洗了什麼，他則趁這個時候去偷這些衣物。

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A女的洗衣行程，跟呂男預想的差不多，她晚上洗完衣服後睡著了，隔天一早去收衣服，卻發現自己價值800多元的內衣與內褲消失，但她又急著上班，所以拖到中午休息時才向警方報案，警方調閱監視器，發現呂男戴著口罩、帽子犯案，追蹤呂男的行蹤，還發現他平常跟「巡田水」一樣，四處巡看市區的自助洗衣店。

警方循線通知呂男到分局做筆錄，他坦承自己有戀物癖，喜歡靠內衣褲來自慰，不過是第一次犯案，他表示願意把這些內衣褲還給A女，他保證這些內衣褲都還沒「處理過」，並想將衣物還給A女與A女和解，但是A女拒絕拿回失竊的內衣褲，訊後警方將他依法函送。

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