又是你！看到女內衣褲就凍未條 南投戀物癖男被判刑

南投縣李姓男子偷女性私密衣物成癮。示意圖，與本新聞無觀。（資料照）

2022/03/12 08:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「怎麼又是你？」南投縣李姓男子對晾在曬衣場的女性內衣褲、洋裝有特殊癖好，兩次竊盜前科都是潛入住宅的曬衣場，偷走女性內衣褲、洋裝、裙子，其中第一次被判刑5個月是連續5次到同一處曬衣場偷女性私密衣物，該特殊偷竊癖去年9月再度發作，潛入建物頂樓偷走價值500元女性洋裝，經警方調監視器查出李男，南投地院近日將他依侵入有人居住之建築物竊盜罪，判處有期徒刑7個月。

這名李姓男子從2012年起就開始犯竊盜案，偷竊地點都是建築物頂樓或是一樓外的曬衣場，專偷女性衣物，其中第一次被判刑5個月，4個月內5度潛入同一棟樓頂樓的曬衣場，偷走分屬3名女性的內衣褲、裙子、洋裝，每一次都有女性內褲。隔年第6度到住宅的衣場偷5件女性內褲，被判刑3個月。

請繼續往下閱讀...

去年9月下旬凌晨4點多，開車到埔里鎮某棟大樓外守候，等到有住戶開門出入，他尾隨進入，直奔該大樓頂樓，曬衣場上只晾曬一件洋裝，他偷走該件價值500元洋裝後開車離去，洋裝主人天亮後發現衣服失竊報警，警方閱監視器以車追人，才發現又是曾6度偷女性私密衣物的李姓男子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法