為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國營事業考試電子舞弊集團5年撈上億 助百人作弊捧到鐵飯碗

    主嫌吳岱霖為首的國營企業考試電子舞弊集團助百人作弊捧到鐵飯碗 。（本報合成圖）

    主嫌吳岱霖為首的國營企業考試電子舞弊集團助百人作弊捧到鐵飯碗 。（本報合成圖）

    2022/09/14 10:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕由主嫌吳岱霖為首的國營事業考試電子舞弊集團，從2016年起聘請解題學生在試場解題後，播報答案至考生配帶的耳機，幫助101人在考場舞弊，不過也有2名考生受訊號干擾，作弊失敗沒能成功錄取，檢廉查出吳男5年來海撈上億元，今偵結後依詐欺罪起訴吳等5人，考生部分則另案偵辦。

    檢方指出，吳岱霖（40歲）從2016年開始著手國營事業招生考試舞弊，他先幫助郭姓男子（32歲）作弊考上台電後，郭一邊在台電工作，一邊幫忙顧考場、招攬考生，2018年再幫林姓男子（34歲）考上中鋼，林再找老婆陳女（34歲）加入舞弊集團。

    吳透過郭、林的協助，找上有意參加電子舞弊的考生，雙方約定考生僅須先行支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，待順利錄取後，再支付120萬元至150萬元。

    考生會在考試前先集中統一在飯店住宿，並在飯店教學後，等他們進入考場時，再配載迷你型耳道式耳機，吳安排另組人馬喬裝成考生，進入考場後用視訊設備拍下考題，再由考場外不明人士解題後，由吳男等人把答案傳到考生耳機裡，幫助他們填選正確答案獲得高分。

    等筆試放榜後，再教這些考生修改自傳、教導面試技巧，讓他們能順利上榜錄取；根據檢廉所掌握的名單，透過此舞弊集團錄取進入各公司任職的考生至少有101人（中油公司36人、中鋼公司34人、台電公司31人），不法所得超過1億元。

    今年1月，檢廉發動大規模搜索後，扣得各種電子舞弊器材，如大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等物，吳岱霖落跑1個月後落網，他坦承部分犯行，但強調自幫6至8名考生作弊，沒有上百人這麼多。

    由於相關事證明確，雄檢今偵結後依詐欺罪起訴吳岱霖、吳女（吳的女友、32歲）、台電郭姓員工、中鋼公司林姓員工、陳女共5人；至於考生的部分，案發後迄今已有20位考生主動向檢方投案，檢方另案偵辦其所涉刑責，並呼籲尚未到案的考生主動投案爭取減刑，不要一錯再錯。

    作弊考生配載迷你型耳道式耳機接收答案獲取高分。（記者黃佳琳翻攝）

    作弊考生配載迷你型耳道式耳機接收答案獲取高分。（記者黃佳琳翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》國營事業「搞詭」出在細節裡！
    2022/04/28 15:59

    自由開講》國營事業「搞詭」出在細節裡！
    槍手幫忙作弊捧到鐵飯碗 中油求償敗訴
    2022/01/19 14:40

    槍手幫忙作弊捧到鐵飯碗 中油求償敗訴

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    作弊捧鐵飯碗將被追討！中鋼擬提告求償
    2022/01/09 09:11

    作弊捧鐵飯碗將被追討！中鋼擬提告求償
    國營事業招考又傳舞弊 抓到納黑名單、屬實就開除
    2022/01/07 19:15

    國營事業招考又傳舞弊 抓到納黑名單、屬實就開除

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播