國營事業考試電子舞弊集團5年撈上億 助百人作弊捧到鐵飯碗
〔記者黃佳琳／高雄報導〕由主嫌吳岱霖為首的國營事業考試電子舞弊集團，從2016年起聘請解題學生在試場解題後，播報答案至考生配帶的耳機，幫助101人在考場舞弊，不過也有2名考生受訊號干擾，作弊失敗沒能成功錄取，檢廉查出吳男5年來海撈上億元，今偵結後依詐欺罪起訴吳等5人，考生部分則另案偵辦。
檢方指出，吳岱霖（40歲）從2016年開始著手國營事業招生考試舞弊，他先幫助郭姓男子（32歲）作弊考上台電後，郭一邊在台電工作，一邊幫忙顧考場、招攬考生，2018年再幫林姓男子（34歲）考上中鋼，林再找老婆陳女（34歲）加入舞弊集團。
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吳透過郭、林的協助，找上有意參加電子舞弊的考生，雙方約定考生僅須先行支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，待順利錄取後，再支付120萬元至150萬元。
考生會在考試前先集中統一在飯店住宿，並在飯店教學後，等他們進入考場時，再配載迷你型耳道式耳機，吳安排另組人馬喬裝成考生，進入考場後用視訊設備拍下考題，再由考場外不明人士解題後，由吳男等人把答案傳到考生耳機裡，幫助他們填選正確答案獲得高分。
等筆試放榜後，再教這些考生修改自傳、教導面試技巧，讓他們能順利上榜錄取；根據檢廉所掌握的名單，透過此舞弊集團錄取進入各公司任職的考生至少有101人（中油公司36人、中鋼公司34人、台電公司31人），不法所得超過1億元。
今年1月，檢廉發動大規模搜索後，扣得各種電子舞弊器材，如大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等物，吳岱霖落跑1個月後落網，他坦承部分犯行，但強調自幫6至8名考生作弊，沒有上百人這麼多。
由於相關事證明確，雄檢今偵結後依詐欺罪起訴吳岱霖、吳女（吳的女友、32歲）、台電郭姓員工、中鋼公司林姓員工、陳女共5人；至於考生的部分，案發後迄今已有20位考生主動向檢方投案，檢方另案偵辦其所涉刑責，並呼籲尚未到案的考生主動投案爭取減刑，不要一錯再錯。