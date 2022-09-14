國營事業考試電子舞弊集團5年撈上億 助百人作弊捧到鐵飯碗

主嫌吳岱霖為首的國營企業考試電子舞弊集團助百人作弊捧到鐵飯碗 。（本報合成圖）

2022/09/14 10:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由主嫌吳岱霖為首的國營事業考試電子舞弊集團，從2016年起聘請解題學生在試場解題後，播報答案至考生配帶的耳機，幫助101人在考場舞弊，不過也有2名考生受訊號干擾，作弊失敗沒能成功錄取，檢廉查出吳男5年來海撈上億元，今偵結後依詐欺罪起訴吳等5人，考生部分則另案偵辦。

檢方指出，吳岱霖（40歲）從2016年開始著手國營事業招生考試舞弊，他先幫助郭姓男子（32歲）作弊考上台電後，郭一邊在台電工作，一邊幫忙顧考場、招攬考生，2018年再幫林姓男子（34歲）考上中鋼，林再找老婆陳女（34歲）加入舞弊集團。

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吳透過郭、林的協助，找上有意參加電子舞弊的考生，雙方約定考生僅須先行支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，待順利錄取後，再支付120萬元至150萬元。

考生會在考試前先集中統一在飯店住宿，並在飯店教學後，等他們進入考場時，再配載迷你型耳道式耳機，吳安排另組人馬喬裝成考生，進入考場後用視訊設備拍下考題，再由考場外不明人士解題後，由吳男等人把答案傳到考生耳機裡，幫助他們填選正確答案獲得高分。

等筆試放榜後，再教這些考生修改自傳、教導面試技巧，讓他們能順利上榜錄取；根據檢廉所掌握的名單，透過此舞弊集團錄取進入各公司任職的考生至少有101人（中油公司36人、中鋼公司34人、台電公司31人），不法所得超過1億元。

今年1月，檢廉發動大規模搜索後，扣得各種電子舞弊器材，如大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等物，吳岱霖落跑1個月後落網，他坦承部分犯行，但強調自幫6至8名考生作弊，沒有上百人這麼多。

由於相關事證明確，雄檢今偵結後依詐欺罪起訴吳岱霖、吳女（吳的女友、32歲）、台電郭姓員工、中鋼公司林姓員工、陳女共5人；至於考生的部分，案發後迄今已有20位考生主動向檢方投案，檢方另案偵辦其所涉刑責，並呼籲尚未到案的考生主動投案爭取減刑，不要一錯再錯。

作弊考生配載迷你型耳道式耳機接收答案獲取高分。（記者黃佳琳翻攝）

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