為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3隻狗對峙追逐撞死人 退休警判罪定讞

    吳姓退休警員涉過失致死案，檢方將通知他到案執行。（記者鮑建信攝）

    吳姓退休警員涉過失致死案，檢方將通知他到案執行。（記者鮑建信攝）

    2022/09/13 21:49

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市邱姓婦人帶2隻愛犬散步，碰到吳姓退休警員的毛小孩，3隻狗對峙吠叫，進而追逐撞死她的友人黃婦，吳被判刑4月定讞後，高雄高分檢指示橋檢通知他到案執行。

    判決書指出，2010年1月8日下午4點，邱姓婦人帶著棕色和黑白色的2隻愛犬，與黃婦約在甲仙住處散步，2人隨後並與鄰居蘇姓夫婦會合後，一行4人沿甲仙區高128縣道，往鬧區方向行走。

    1個小時後，警察退休的吳姓男子騎自行車前往甲仙，後方跟著毛小孩，當駛過邱婦等人前面，向走在後頭的黃婦打招呼，不料3隻犬狹路相逢，突然獸性大發，互相吠叫、開始追逐，不慎正面撞擊黃婦倒地死亡。

    橋頭地院調查，邱婦、吳男均未以牽繩將3犬鏈住，任由牠們在道路奔走，認定有過失，並審酌未達成和解，各處徒刑4月，可易科罰金，被告等不服上訴。

    高雄高分院則審酌2人與家屬無條件達成和解，對方並替她們求處緩刑，但因吳始終不認錯，甚至否認帶狗經過案發點，企圖規避責任，不易宣告緩刑，僅宣告邱婦緩刑2年。

    吳仍然不服上訴，要求改判無罪，最高法院認為原審判決並無不妥，維持原審刑度並確定，高雄高分檢已發函橋檢通知他執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    頂樓遛狗未繫繩 柴犬摔下樓慘死
    2022/09/10 16:55

    頂樓遛狗未繫繩 柴犬摔下樓慘死
    慘遭啃咬100多口！ 婦人返家遇3惡犬攻擊慘死
    2022/08/22 21:27

    慘遭啃咬100多口！ 婦人返家遇3惡犬攻擊慘死

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    賣菜阿婆好心為路人驅狗 狗主人暴怒幹譙還作勢騎車衝撞
    2022/08/20 15:58

    賣菜阿婆好心為路人驅狗 狗主人暴怒幹譙還作勢騎車衝撞

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播