3隻狗對峙追逐撞死人 退休警判罪定讞

吳姓退休警員涉過失致死案，檢方將通知他到案執行。（記者鮑建信攝）

2022/09/13 21:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市邱姓婦人帶2隻愛犬散步，碰到吳姓退休警員的毛小孩，3隻狗對峙吠叫，進而追逐撞死她的友人黃婦，吳被判刑4月定讞後，高雄高分檢指示橋檢通知他到案執行。

判決書指出，2010年1月8日下午4點，邱姓婦人帶著棕色和黑白色的2隻愛犬，與黃婦約在甲仙住處散步，2人隨後並與鄰居蘇姓夫婦會合後，一行4人沿甲仙區高128縣道，往鬧區方向行走。

請繼續往下閱讀...

1個小時後，警察退休的吳姓男子騎自行車前往甲仙，後方跟著毛小孩，當駛過邱婦等人前面，向走在後頭的黃婦打招呼，不料3隻犬狹路相逢，突然獸性大發，互相吠叫、開始追逐，不慎正面撞擊黃婦倒地死亡。

橋頭地院調查，邱婦、吳男均未以牽繩將3犬鏈住，任由牠們在道路奔走，認定有過失，並審酌未達成和解，各處徒刑4月，可易科罰金，被告等不服上訴。

高雄高分院則審酌2人與家屬無條件達成和解，對方並替她們求處緩刑，但因吳始終不認錯，甚至否認帶狗經過案發點，企圖規避責任，不易宣告緩刑，僅宣告邱婦緩刑2年。

吳仍然不服上訴，要求改判無罪，最高法院認為原審判決並無不妥，維持原審刑度並確定，高雄高分檢已發函橋檢通知他執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法