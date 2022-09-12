彰化最狂路霸！小貨車惡意擋門2年 還當小倉庫賣廣告

彰化員林永和街上一輛紅色小貨車停放一民宅家門口逾2年，還把車輛當小倉庫派報，被當地民眾稱最狂路霸。（曹嘉豪提供）

2022/09/12 22:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市永和街有處民宅，門口遭一輛紅色小貨車停放已長達2年，放到輪子都消風了都未移車，車主甚至還把小貨車當廣告派報倉庫，每天開車門讓員工進出拿取，張姓屋主受不了投訴相關單位，卻無法依報廢車進行拖吊，最後陳情議員曹嘉豪，警方才依《道路交通管理處罰條例》第12條第4項規定，將該車輛移置暫置場保管，並對汽車所有人處3600元至10800元罰鍰，終於還張姓屋主乾淨的門口。

曹嘉豪轉述張姓屋主陳情，表示該路霸車輛是前租屋客的，經營派報廣告社，因為欠租要求搬離，對方耍賴而對簿公堂，事後依規定張貼2次通知要求駛離，但對方仍不開走，最離譜的是，司法沒有強制力執行將車拖走，而且車主還車上賣起廣告派報，把此處當小倉庫。

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曹嘉豪說，張姓屋主曾尋求環保局，卻遭回覆，車輛「還不夠壞」，不是廢棄物無法處理，張男通報警察處理，結果警方也說，沒有懸掛車牌、沒有佔用道路因此沒有辦法拖吊，但仔細看，該車輛因長期擺放，輪胎都沒氣了，車主偶而還會超出白線停放，佔用道路了，但相關單位卻都稱無法管。

曹嘉豪今日也將該問題放上議會質詢，現場仍無相關局處可以回答，令曹嘉豪氣得表示，執行單位互相推諉，才讓這樣的路霸一直猖狂，應該修訂相關自治條例，來對付這樣的路霸。

對此，彰化縣環保局表示，該車輛依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法，認定並非廢棄車輛，因無車輛髒污、鏽蝕、破損等明顯失去原效能的車輛，因此並無相關規定能夠處理。

彰化縣警察局表示，接獲通報後派員到場了解，經查該車輛並非報廢車輛，不過因無懸掛車牌停放道路，現場立即依《道路交通管理處罰條例》第12條第4項規定，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛車輛，將該車輛移置暫置場保管，並通知車主領回，同時依法處汽車所有人3600元至1萬800元罰鍰。

小貨車車主疑與承租屋屋主鬧不愉快，索性將工作車輛擺放至此，長達兩年。（曹嘉豪提供）（記者陳冠備攝）

小貨車車上放滿廣告派報，猶如小倉庫，車主每天開車門讓員工進出拿取。（曹嘉豪提供）

紅色小貨車外觀明顯有損壞老舊痕跡，環保局卻認為「還不夠壞」，不是廢棄無法處理，警方也說，車輛沒有懸掛車牌、沒有佔用道路，沒有辦法拖吊。（曹嘉豪提供）

彰化縣警察局經查，終於發現小貨車沒車牌停放道路，今日依《道路交通管理處罰條例》第12條第4項規定，，將該車輛移置暫置場保管同時依法處汽車所有人3600元至1萬800元罰鍰。（曹嘉豪提供）

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