電烤盤烤肉釀大火奪3命 南消：「5不1沒有」慎用電器

南市消防局提醒民眾，居家使用電器用品要遵守「五不一沒有」要領。（南市消防局提供）

2022/09/12 17:35

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市永康區復國一路44巷內透天民宅，在9月11日中秋節連假最後1天傍晚，疑似用電烤盤烤肉不慎引發火災，釀成祖孫3人命喪火窟悲劇。南市消防局為求不讓悲劇重演，提醒民眾牢記使用電器的「5不1沒有」注意要訣及正確使用延長線的方法。

1.用電不超過負載：耗電量較大的電器，如冷氣機、大型電熱水器等，應使用獨立高負載專用迴路，並請電氣專業人員裝配。如新增冷氣機應避免與原有冷氣機共用同一迴路；2.電線不綑綁折損：勿將電線及延長線置於地毯下方或壓在重物下面，致電線內部銅線斷裂產生半斷線，造成電流通過過度負載產生高熱危險。不可綑綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高熔解外覆塑膠，造成電線短路起火。

請繼續往下閱讀...

3.插頭不潮濕污損：檢查電器插頭有無潮濕、焦黑、綠鏽或堆積灰塵等異常現象，並擦拭保持乾燥與乾淨，避免積污導電現象造成短路著火；4.電源插座不用不插：電器不用時雖未開機，但若插頭仍插在插座便是處於通電待機狀態，不但有發生電氣火災風險，也會有通電待機時導致的電費支出，建議電器不使用時，電源插頭應拔掉，不僅能預防電氣火災，也能節省能源及電費。另外，拔掉電器電線或延長線的插頭時，應手持插頭取下，不可以只拉扯電線，避免電線內部銅線斷裂。

5.電器周圍不放可燃物：電器產品包含所有的電熱品、電源延長線等周邊，均不可擺放可燃物（如紙張、衣服等），避免接觸熱引起火災，或電線短路後引燃造成擴大延燒；6.沒安全標章的電器，千萬不要使用：購買新電器用品時，要選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格並貼有「商品安全標章」的電器品。

此外，延長線是居家電氣火災的頭號禍首，延長線須正確挑選與使用，1.挑選延長線時，務必選擇有「商品安全標章」；2.挑選具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置的產品；3.使用延長線時，應避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫；4.高耗電量的電器（如冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等）切勿共用同1組插座或同1條延長線；5.轉接電源線組（延長線）不可1條接1條串聯使用，以免過載發生危險。

台南市長黃偉哲表示，為避免火災憾事一再發生，市民、民眾平時應注意用電安全，留意電線、插座及延長線有無電流過載情形，如發現配電線路老化或配電盤斷路器跳脫等異常情形，應請電器專業人員檢查。消防局長李明峯說，除了遵行電器使用注意事項之外，還可借助住宅火災警報器來加強居家安全保障，請民眾在家中安裝住警器，可及早偵知火災，發出警報聲響提醒民眾儘快應變及逃生。

台南市永康區復國一路民宅，11日傍晚發生電烤盤烤肉時引發大火，祖孫3人不幸被燒死。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法