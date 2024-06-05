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晴空匯受災戶徵搬家工！徒步爬20樓時薪600 須全程戴N95口罩

有晴空匯受災戶在網路徵求體力好的壯丁幫忙搬家，每天工時8小時，時薪600元。（資料照）

有晴空匯受災戶在網路徵求體力好的壯丁幫忙搬家，每天工時8小時，時薪600元。（資料照）

2024/06/05 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「晴空匯」社區火警造成消防隊員李詠真、周立鑫殉職，晴空匯住戶今天到告別式會場向兩位勇消致敬。目前晴空匯管委會預計先清潔、處理汙水及廢棄物，但大樓內部尚未通電，有住戶開出時薪600元徵求搬家工人，但條件是須戴N95口罩作業，引發網友熱議。

有晴空匯受災戶在網路徵求體力好的壯丁幫忙搬家，每天工時8小時，時薪高達600元，工作滿4小時會休息30分鐘還有供餐，但作業時因有戴奧辛等殘留疑慮，必須在徒步攀爬20樓的同時，全程配戴N95口罩。廣告刊登2天就徵到人。網友紛紛留言說，「想到進車諾比核電廠的消防員們」、「戴奧辛+20樓…這是用生命做事的」、「20樓、戴奧辛、N95，這難度真的高」、「都買的起晴空匯了，這個少說要四倍價吧」。

大樓仍處於斷電狀態，即便高達28層，住戶也只能爬樓梯回家整理善後。管委會說，已成立5個特別小組分工重建，災後有很多地方需要清潔，首先是清潔小組負責災後清潔及汙水、廢棄物的處理。同步配合政府調查，及與跟建商、協同廠商接洽恢復電力和其他設備等。

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