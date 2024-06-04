晴空匯火警燒出高樓層隱憂 消防署提搶救策略並擴大稽查

（資料照）

2024/06/04 21:10

〔記者陸運鋒／新北報導〕新竹市高層住宅「晴空匯」近日發生火災，造成2名消防人員不幸殉職，消防署已啟動災害事故調查，同時提出多項提升災害搶救策略，強化消防人員安全，此外，針對高層建築物公共安全部分，消防署將與國土管理署密切合作，除擴大辦理聯合稽查外，同時讓救災人員能快速掌握起火建築物平面狀況。

消防署表示，內政部已向行政院爭取約260億23項中長程計畫，補助地方政府增加消防裝備器材，提升科技救災能力；在科技救災部分，除了推動運用救災機器人及無人機外，室內定位裝備將於2025至2029年購置43套，讓消防人員可經由身上小型無線發報器，即時於73部通訊平台指揮車，顯示人員移動軌跡及通訊，讓指揮車掌握消防人員在建築物內的位置，提供必要協助。

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消防署指出，為了強化現場指揮管制，今年4月已推動「救災安全推動幹部教育訓練」，分別在北、中、南及東部辦理8場次大隊長以上幹部訓練，並於2022年起開辦7項新式課程，包括消防人員自救、緊急救援小組（RIT）及事故安全官等項目，從管理面向訓練加強，而外界關注的「國家消防學院」，已於去年委託專業團隊進行評估，預計今年完成報告納入後續政策參考。

消防署強調，在維護高層建築物公共安全方便，將與國土管理署密切合作，擴大辦理聯合稽查，儘速完成公安申報簡圖介接119派遣系統，以利外勤消防人員迅速掌握起火建築物平面狀況，同時也和國土署就通風排煙設計、管道間防火填塞施工及防火區劃等問題，召開專案會議研商。

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