玉山搜尋墜谷男碎裂頭蓋骨 搜救員接力完成不可能任務

南投縣搜救人員在玉山國家公園八通關古道溪谷搜尋墜谷身亡的黃姓山友頭蓋骨情形。（圖由南投縣消防局提供）

2022/09/11 16:38

〔記者謝介裕／南投報導〕針對玉山國家公園南投縣信義鄉八通關雲龍瀑布園區墜谷身亡的黃姓男子，今日南投縣消防局等相關單位，透過26名搜救人員以繩索垂降接駁方式，費時約5個小時，終於在接近下午3時左右，順利將黃某遺體從深約300公尺的溪谷搬運下山，隨後由警方接手進行相驗等後續工作。

值得一提的是，此次搜救工作，包括消防4名、玉山義消12名、山警5名、消防署特搜分隊1名、員警2名、山搜義消1名、玉管處1名，共計26名，因搜救過程中，發現黃某頭顱破裂是致死關鍵，不忍其遺體殘缺不全，在搬運遺體過程中，有2名搜救人員也再度冒險垂降溪谷，在石縫、河床、草叢等處進行地毯式搜尋，也才如願將其散落的頭蓋骨一片片尋回，展現出對死者的敬重及貼心之意，更令死者家屬備感窩心。

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南投縣消防局表示，該墜谷意外於昨日發生，黃姓山友一行7人從信義鄉東埔入山，預計走八通關上玉山主峰，12日再從塔塔加下山，但黃某不慎墜谷，昨尋獲時天色已暗，加上溪谷險峻環境，直昇機無法援助進行吊掛，搜救人員在地紮營夜宿後，今早展開約5公里路程的遺體搬運工作，透過軟式擔架人力接駁搬運方式，終於在下午3時許抵達位於信義鄉東埔的登山口，再度完成此艱鉅任務。

南投縣搜救人員在玉山國家公園八通關古道將墜谷身亡的黃姓山友遺體抬上步道情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣搜救人員在玉山國家公園八通關古道將墜谷身亡的黃姓山友遺體搬運下山。（圖由南投縣消防局提供）

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