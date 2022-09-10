登玉山突不見蹤影…山友八通關墜300公尺深溪谷身亡

南投縣消防局搜救人員垂降深入溪谷搜救墜谷黃姓山友。（南投縣消防局提供）

2022/09/10 19:54

相關新聞連結：

八通關再傳意外！7人登山隊登玉山 1男墜300公尺深谷身亡

〔記者謝介裕／南投報導〕黃姓男子與6名友人今天走八通關古道準備上玉山主峰，走到

請繼續往下閱讀...

雲龍瀑布4.1到4.3公里路段之間，墊後的黃男突然不見人影。南投縣消防局獲報火速派員趕往搜救，發現黃男從邊坡缺口掉落深約300公尺的溪谷，被尋獲時已氣絕多時。救援人員接駁揹負遺體下山。

消防人員指出，今天上午11點左右，45歲黃姓山友一行7人從南投縣信義鄉東埔入山，預計走八通關上玉山主峰，9月12日再從塔塔加下山，黃男走在最後面，經過雲龍瀑布觀賞飛瀑美景，來到4.3公里路段休息時，同行友人驚覺黃男不見蹤影，趕緊報案。

南投縣消防局及玉山國家公園管理處說，近期天氣不穩定，八通關古道從1.7K至5.5K從3月到至今多次坍方，雖然已派員搶通，但原已不穩定的地質又陸續出現土石滑落情形，導致4.1公里至4.3公里路段之間部分護欄受損，黃男疑似一腳踩空，摔落深谷身亡。

消防局和玉管處提醒山友務必注意安全，若遇坍方落石路段，千萬不要貿然通過，出發上山前一定要先做好風險評估，才是確保登山安全之道。

南投縣消防局標示黃姓山友在信義鄉八通關疑似墜谷地點。（南投縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法