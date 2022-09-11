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    醋勁大發火燒壽司「郎」下場出爐...她全賠損失獲緩刑

    呂女持汽油火燒翁男機車洩憤，火勢一發布可收拾，延燒成排機車及壽司郎外牆、廚房等。（資料照）

    呂女持汽油火燒翁男機車洩憤，火勢一發布可收拾，延燒成排機車及壽司郎外牆、廚房等。（資料照）

    2022/09/11 10:03

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市27歲呂姓女子不滿前女友與昔日翁姓男同事過從甚密，今年3月帶了2桶汽油火燒翁男機車洩憤，火勢一發不可收拾延燒13輛機車，還波及翁男工作的壽司郎桃園國際路店，店家因此停業3個多月整修，呂女縱火後自首且被收押，審酌她已與車主及店家達成調解，桃園地院近日依公共危險罪判處她1年4月徒刑、緩刑5年，並應依調解筆錄支付損害賠償金額。

    呂女當時與交往6、7年的女友分手，不滿前女友與翁男過從甚密，今年3月29日中午12點36分，她帶著2桶汽油到翁男工作的壽司店停車場，將翁男機車移至停車格後方放倒，將汽油澆淋車身並持打火機引火，豈料，火勢瞬間蔓延一旁13輛機車，其中包括呂女自己的機車，火勢波及壽司店外牆、窗戶、廚房、天花板、冰箱等，經員工自行以滅火器、消防人員灌救而撲滅，所幸沒有造成人員傷亡。

    醋意釀成難以收拾事件，呂女事後在友人陪同下到警局坦承縱火，還被以有反覆實施之虞收押，直到今年8月才以3萬元交保，呂女於警訊、偵訊及法院準備程序、審判中均坦承不諱，與證人證述、現場勘查報告、監視器等證物符合，她犯後主動到派出所坦承犯案，亦符合刑法減刑規定。

    法官審酌呂女僅因不滿翁男與前女友過從甚密，任意以汽油、打火機放火致生公共危險甚鉅，兼衡她已與13名車主及壽司郎達成調解、無前科素行等紀錄，依公共危險罪判處1年4月徒刑、緩刑5年，並應依調解筆錄支付損害賠償金額，若違反且情節重大，得撤銷緩刑宣告。

    呂女（右）犯案後由友人陪同到派出所坦承縱火。（資料照）

    呂女（右）犯案後由友人陪同到派出所坦承縱火。（資料照）

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