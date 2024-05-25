換帖兄弟亂虧女友 男抓狂拿武士刀狂砍

林男不滿女友被「換帖兄弟」亂虧，竟拿武士刀砍他頭。示意圖。（資料照）

2024/05/25 09:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子不滿自己的「換帖兄弟」李男亂虧自己女友，竟拿武士刀朝李的頭、背等處狂砍7刀，造成李男差點丟掉性命，女友見狀上前攔阻，林男恢復理智後被警方當場逮捕，法官認為林男沒有殺人的動機，且事後賠了25萬元，依傷害罪判緩刑2年。

判決指出，林男和李男平時會混在一起玩音樂，兩人常相約出去吃飯、遊玩，林男心情不好時也會找李男訴苦，算交情相當好的朋友；2021年12月22日晚上9點多，林男看到李男在女友上班的美髮店，李男不但在櫃台和女友有說有笑，甚至還拿出手機想跟女友索討微信的聯絡資訊，林男醋意大發，竟拿出藏在包包裡的武士刀，從後方慢慢靠近李男。

請繼續往下閱讀...

林男見李男已在攻擊範圍，隨即拔刀朝李男頭、背、手等部位狂砍7刀，造成李男頭皮及耳朵、右手肘、左上背等處撕裂傷，楊女先狀上前攔阻，並報警將李男送醫，幸醫護即時搶救，李男撿回一命，而行凶的林男也當場被員警逮捕。

高雄地院審理時，林男坦承行凶，但辯稱自己只是一時情緒失控才會動刀，沒有要殺林男的意圖；李男也出庭作證，指自己和林男並無宿怨，應該是誤會自己跟他女朋友有什麼接觸，一時衝動才持刀砍人。法官認為，林男沒有致李男於死的動機，應屬偶發事件，加上事後已賠償25萬元，因此依傷害罪判他徒刑1年、緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法