為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

換帖兄弟亂虧女友 男抓狂拿武士刀狂砍

林男不滿女友被「換帖兄弟」亂虧，竟拿武士刀砍他頭。示意圖。（資料照）

林男不滿女友被「換帖兄弟」亂虧，竟拿武士刀砍他頭。示意圖。（資料照）

2024/05/25 09:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子不滿自己的「換帖兄弟」李男亂虧自己女友，竟拿武士刀朝李的頭、背等處狂砍7刀，造成李男差點丟掉性命，女友見狀上前攔阻，林男恢復理智後被警方當場逮捕，法官認為林男沒有殺人的動機，且事後賠了25萬元，依傷害罪判緩刑2年。

判決指出，林男和李男平時會混在一起玩音樂，兩人常相約出去吃飯、遊玩，林男心情不好時也會找李男訴苦，算交情相當好的朋友；2021年12月22日晚上9點多，林男看到李男在女友上班的美髮店，李男不但在櫃台和女友有說有笑，甚至還拿出手機想跟女友索討微信的聯絡資訊，林男醋意大發，竟拿出藏在包包裡的武士刀，從後方慢慢靠近李男。

林男見李男已在攻擊範圍，隨即拔刀朝李男頭、背、手等部位狂砍7刀，造成李男頭皮及耳朵、右手肘、左上背等處撕裂傷，楊女先狀上前攔阻，並報警將李男送醫，幸醫護即時搶救，李男撿回一命，而行凶的林男也當場被員警逮捕。

高雄地院審理時，林男坦承行凶，但辯稱自己只是一時情緒失控才會動刀，沒有要殺林男的意圖；李男也出庭作證，指自己和林男並無宿怨，應該是誤會自己跟他女朋友有什麼接觸，一時衝動才持刀砍人。法官認為，林男沒有致李男於死的動機，應屬偶發事件，加上事後已賠償25萬元，因此依傷害罪判他徒刑1年、緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿心儀女孩和前男友出遊 惡少醋勁大發撂人從汐止衝到淡水砍人
2023/05/22 17:06

不滿心儀女孩和前男友出遊 惡少醋勁大發撂人從汐止衝到淡水砍人
獨家》台南鹽水驚傳凶殺案3傷 男砍友後自刺失去生命徵象
2024/05/24 17:00

獨家》台南鹽水驚傳凶殺案3傷 男砍友後自刺失去生命徵象
醋勁大發！前夫疑妻另結新歡 持刀砍殺男友人
2019/08/17 12:08

醋勁大發！前夫疑妻另結新歡 持刀砍殺男友人
恐怖情人！不爽分手女友找前夫 狠男當街持刀追砍
2023/10/14 11:14

恐怖情人！不爽分手女友找前夫 狠男當街持刀追砍
中捷隨機砍人引社會恐懼 警拍影片傳授自保技巧
2024/05/25 09:49

中捷隨機砍人引社會恐懼 警拍影片傳授自保技巧

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播